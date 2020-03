Kasia skilte seg i en alder av 32 og flyttet inn i kollektiv: - Jeg hadde ikke noe valg

Den nyeste episoden av Trd.bys egen podkast, Singelkrisa, er ute nå!

Programleder Marie har vært singel i ti år. Presset om mann, barn, egen bolig er stor. Er det galt å være 31 år og singel? I så fall, hva har hun gjort galt?

I episode #60 har Marie invitert med seg Kasia (35) som skilte seg i en alder av 32. De snakker om tiden etter skilsmissen, men også om stresset rundt selve bryllupet og utfordringene i ekteskapet. Er det egentlig så ille å være skilt? Følger det med mye skam? Og hva tenker vi som er single om å date de som har vært gjennom en skilsmisse?

Noen kan føle på at når man gifter seg, trenger man ikke å jobbe for forholdet eller kle seg attraktivt. Kasia mener at dette er veldig synd, fordi det er viktig å fremdeles gjøre seg interessant for partneren. Maries klare tale er at om man ikke trives i et forhold, skal man ut av det og leve lykkelig alene.

