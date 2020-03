Sjekk oversikten: Disse seriene redder våren

Det lysner ute, våren er her, men det er likevel mulig å skape gode TV-øyeblikk i stua. Strømmeutbudet på sin side er imidlertid blitt rene jungelen, og det er ikke alltid like lett å finne fram.

Men demp lyset og virusfrykten, hent tekoppen og strøm i vei. Her er våre anbefalinger.

«Homeland»

«Homeland» har kommet inn i sin åttende sesong og det er på tide å knytte noen tråder sammen. Spørsmålet er: Kommer manusforfatterne til å klare å lande dette på en måte som seerne er fornøyd med? Carrie Mathison er i alle fall i aksjon igjen – for siste gang. TV 2 Sumo.

«The Stranger»

«The Stranger» er blitt beskrevet som nesten utspekulert spennende, der våre mistanker skifter i et krimdrama som følger en britisk far som blir kontaktet av en mystisk fremmed. Serien er basert på Harlan Cobens roman. Netflix.

«The Outsider»

«The Outsider» er en amerikansk horrorserie basert på romanen med samme navn av Stephen King. Opptakten til mysteriedramaet er det brutale drapet på en gutt i en amerikansk småby. Politietterforsker Ralph Anderson (Ben Mendelsohn) får jobben med å finne ut hva som har skjedd. Jason Bateman dukker opp i rollen som den lokale – og ikke rent lite mystiske – fotballtreneren. HBO

«Love Is Blind»

En god dose datingreality er ute på Netflix. I «Love Is Blind» følger vi unge mennesker som får snakke med potensielle kjærester – uten å se dem. Det fører til forlovelser og testing av forholdet ute i den virkelige verden. En avhengighetsskapende galskap av en serie. Netflix.

«My Brilliant Friend: The Story of a New Name»

«My Brilliant Friend: The Story of a New Name» begynner der første sesong av Ferrante-serien slapp. Sesong to hadde premiere 10. februar og Dagbladets anmelder er begeistret, og skriver: «Venninnene i Napoli briljerer fremdeles». HBO Nordic

«The New Pope»

«The New Pope» er en dramaserie skapt og regissert av Paolo Sorrentino for Sky Atlantic, HBO og Canal +. Det er en fortsettelse av 2016-serien «The Young Pope», hvor Jude Law har imponert i rollen. Inn i rollen som ny pave kommer ingen ringere enn John Malkovich. Serien vises først på C More og TV 2 Sumo.

«The Plot Against America»

Dette er filmatiseringen av Philip Roths roman – og på en måte er den laget som et tradisjonelt vellaget kostymedrama. Men etter noen episoder trer det fiktive USA mer og mer fram. Spennende og samtidig ganske ubehagelig. Premiere på HBO Nordic 17. mars.

«22. juli»

Dette er en serie som griper deg som ingen annen serie, der den tar oss med tilbake til dagene da terroren rammet Norge, i 2011. Serien bygger på ekte intervjuer, og selv om karakterene er fiktive går den på innsiden av hvordan helsearbeidere, journalister og politi jobbet disse mørke dagene. NRK.

«When They See Us»

Dette er også en serie som baserer seg på virkelige hendelser. Her er det en voldtekt i Central Park i New York, og dens fatale følger, som rulles opp. Serien har vunnet mange priser og gjør virkelig inntrykk. Netflix.

«Scandinavian Star»

Dokumentaren ser nærmere på katastrofebrannen på fergen i Skagerrak i 1990, der 159 mennesker mistet livet. Serien, som ettergår etterforskningen, har premiere på NRK1 og NRK TV søndag 8. mars.

«Dracula»

«Dracula» heter miniserien fra Netflix med Claes Bang i rollen som den urgamle blodsugeren. Den virkelige stjernen i denne serien er dog Draculas erkefiende, den steinharde og rappkjeftede nonnen, søster Agatha, strålende spilt av Dolly Wells. Netflix.

«Westworld» – sesong tre

Sesong to av «Westworld» skapte mye forvirring. Men dersom den tredje omgangen kan finne tilbake til førstesesongens nerve, er alt tilgitt. NRK Filmpolitiet er begeistret, men skriver også: «Dette er fremdeles krevende sci-fi som er godt egnet til å gi noen gnagsår i topplokket». Westworld sesong tre får premiere på HBO Nordic 16. mars.

«Peaky Blinders» – sesong fem

«Peaky Blinders» er en britisk krim- og dramaserie som handler om gategjengen Peaky Blinders som herjet i Birmingham på starten av 1900-tallet. Det blir premiere på sesong fem i den populære serien 1. mars på Netflix

«Killing Eve» – sesong tre

Spionthrilleren er kommet til sin tredje sesong, og nå får vi se om den britiske etterretningsetterforskeren, og den psykopatisk leiemorderen, fortsatt er gjensidig besatt av hverandre. Den nye sesongen får premiere 27. mars på HBO Nordic.

«Vikingane» – sesong tre

I NRK sin strømmeserie ligger nå forhistorien til de første to sesongene. Hvorfor giftet kunstnersjelen Orm seg med den slagkraftige Frøya – og hvorfor havnet den romerske trælen Rufus i vikinglandsbyen Nordheim? Svaret får du i Vikingane sesong 0 – som faktisk er enda morsommere og mer handlingsmettet enn de foregående sesongene.

«Heksejakt»

Den norske dramaserien «Heksejakt» har slått alle TV 2 sine strømmerekorder. Serien med Ingrid Bolsø Berdahl er vinterens store serie-snakkis. Vi får følge en kvinne i en mannsdominert verden når hun opplever et livsomveltende drama – med konsekvenser helt opp til det øverste av norsk samfunnsliv. TV 2 Sumo.