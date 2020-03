Slik framstilles Preikestolen i ny sesong av Netflix-serie

Strømmegiganten slapp sesong 2 torsdag forrige uke. Litt over ni minutter inn i den tredje episoden, dukker et velkjent landemerke opp på skjermen i rundt tre sekunder.

– Nei, dette kjente vi ikke til, sier daglig leder i Lysefjorden Utvikling og Stiftelsen Preikestolen, Helge Kjellevold.

– Ikke unaturlig

Det hører med til historien at Preikestolen ikke er helt lik seg selv. Ved hjelp av kraftig overhaling i et dataprogram, har den populære turistattraksjonen blitt til et svært så luftig hovedkvarter.

– Dette sier noe om hvor kjent den steinblokka har blitt, så det er ikke unaturlig, sier Kjellevold og trekker paralleller til andre velkjente landemerker som Eiffeltårnet, Frihetsgudinnen og Den kinesiske mur.

Han forteller at stiftelsen ikke har registrert filmoppdrag fra Netflix og at videomateriellet til kuttscenen derfor trolig er kjøpt inn.

– Selv om dette er kraftig manipulert, er ikke dette ødeleggende på noen som helst måte. Vi må bare ta det til oss og være stolte av hvor unik Preikestolen er, sier han.

Litt mer av Hollywood

Serien Altered Carbon er lagt til år 2384 og handler om hvordan bevisstheten vår er blitt digitalisert.

Ved hjelp av en chip som settes inn i nakken, kan mennesker ta med seg personligheten sin fra kropp til kropp.

I første sesong var det den svenske skuespilleren Joel Kinnaman som hadde hovedrollen i serien. I sesong to følger vi Anothony Mackie i rollen som Takeshi Kovacs.

Mackie er blant annet kjent som «Falcon» i Captain America- og Avengers-filmene.

Cruise og vikinger

Det er ikke bare Netflix som har latt seg forbløffe av fjellplatået i Lysefjorden. I november 2017 dinglet Hollywood-stjerna Tom Cruise fra fjellet, ca 600 meter over havet.

Cruise var på Preikestolen i forbindelse med innspillingen av Mission: Impossible – Fallout. Filmen ble vist på storskjerm på Preikestolen to dager før den norske premieredatoen.

– Det har ikke vært et rush av filmforespørsler etter Mission Impossible, men vi merker pågang fra selskaper som ønsker å lage reklame. Dette sier vi nei til. Vi ønsker ikke at Preikestolen skal bli et reklameobjekt, sier Kjellevold.

TV-serien Vikings var enda tidligere ute. I den siste episoden av sesong 2, som gikk på lufta i mai 2014, kunne du se vikingkongen Ragnar Lothbrok sitte i ensom majestet på fjellplatået: