Alle Bond-filmene til Viaplay

Fra den første filmen, «Dr No» (1962), til den 24. filmen i rekken, «Spectre» (2015): De skal alle bli å finne i Viaplays utbud fra mars, fremgår det av en pressemelding.

Viaplay melder også at den kommende Bond-filmen, «No Time To Die», med Daniel Craig i aksjon som 007 for siste gang, lander på tjenesten i august. Filmen har norsk kinopremiere 3. april.