Trønderen Even (21) sjekker inn på Paradise Hotel: - Å ligge seg til topps er fornuftig

For tolvte gang åpner Triana Iglesias dørene til Paradise Hotel. De første elleve deltakerne er klare, og blant dem er trønderen Even Langås Kvam (21) fra Orkanger. Han skal sammen med de andre spille spillet og fighte om en plass i finalen hvor 500 000 kroner står på spill.

Even er særdeles opptatt av damer, skriver TV3 i ei pressemelding. Han tar godt vare på sitt eget utseende, slik at damene ikke mister lysten på ham, sier han selv.

– Å ligge seg til topps er fornuftig, både som gjest i Paradise Hotel og generelt i livet.

Til Dagbladet beskriver Even seg selv om en livsnyter som gjør akkurat det han har lyst til.

– Jeg er en laidback type som liker å ta en drink i baren. Damene kommer som oftest og setter seg i fanget mitt, så jeg slipper å være den typen som jakter, lyder hans beskrivelse av seg selv på byen.

Videre til avisen sier han at penger aldri har vært et problem i hans familie, og at han blant annet har ei morgenkåpe til 6000 kroner. Å få oppmerksomhet fra damer har heller aldri vært et problem.

– Jeg propper dem fulle av komplimenter, og overdriver gjerne, sier Even, og uttaler også at kula skal pulveriseres dersom han vinner Paradise Hotel.