Aranja (25) om Love Island-oppholdet: - Det var utfordrende

Under onsdagens episode av reality-programmet Love Island var det Christina Aranja Ophaug Johansen som måtte reise hjem. Fredag er hun tilbake i Norge og i Oslo – hvor hun til daglig bor.

Inne i villaen bemerket Aranja seg som en av de mest populære jentene – uten at hun fant kjærligheten i Argentina av den grunn.

– Det å være med på Love Island har vært en innholdsrik og spennende opplevelse. Jeg er veldig glad for at jeg fikk være med, sier 25-åringen.

– Tøft for psyken

Det har imidlertid ikke kun vært fryd og gammen, forklarer hun.

– Det har også vært utfordrende til tider. Det å bli filma døgnet rundt var vanskelig. Jeg kjente mye på presset om å være den beste versjonen av meg selv. Å være såpass påslått hele tiden kan være tøft for psyken. Jeg er fascinert av dem som har vært der dobbelt så lenge som meg. Da jeg visste at jeg skulle hjem, ble jeg glad, sier Aranja.

Hun sjekket inn på Love Island i slutten av januar sammen med Andrea Solligard Gladsø og Alexandra Mjør under Casa Amor. Da flyttet de andre jentene til en ny villa, og de etablerte guttene fikk møte de nye jentene. Tidlig fikk Aranja en god tone med Ali Esmael – som på det tidspunktet var partner med Mie Cappelen.

– Jeg hadde aldri gått etter noen som var sammen med noen andre i det virkelige liv, men jeg hadde jo meldt meg på et kjærlighetsprogram. Det var en spesiell setting og man måtte gå for det man ville ha, sier Aranja.

Positive tilbakemeldinger

Etter hvert kom de gamle jentene tilbake til villaen, og Ali valgte å bli partner med Aranja.

– Det var overveldende og tøft da de kom tilbake fordi det var såpass mye følelser. Mange var sinte og såret, og jeg følte jo litt på at det var på grunn av meg. Jeg kjente mye på at det var vanskelig å være ny og å være den som kom inn og ødela for andre, sier Aranja, og legger til at det gikk veldig fint med henne da Ali og Mie fant tilbake til hverandre.

I etterkant av innsjekken var det flere som raste mot Aranja i forskjellige kommentarfelt.

– Jeg har hørt at noe av det har vært ganske brutalt, men jeg har ikke fått med meg så mye. Etter at jeg kom hjem har jeg utelukkende fått positive meldinger fra folk som har heia på meg og som synes det var synd at jeg røk ut. Det var veldig hyggelig å få tilbake telefonen sin, sier Aranja og smiler.

Har ikke gitt opp

Etter at hun kom hjem har hun kun rukket og se en episode av TV-programmet hvor hun selv er med.

– Det var veldig rart å se seg selv på TV. Det tror jeg alle synes, sier hun og ler.

Aranja fant ikke den store kjærligheten på Love Island, men har ikke gitt opp håpet av den grunn.

– Jeg har jo fått noen meldinger etter at jeg kom hjem, så jeg holder håpet oppe og har troen på at jeg skal finne den rette. Jeg stresser uansett ikke og tar det helt som det kommer, forteller hun.