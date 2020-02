Håvard (24) fra Trondheim er med i «Ex on the Beach»: - Jeg er meg selv og prøver ikke å være noen andre

I vår er det klart for den tredje sesongen av «Ex on the Beach» – som i år er spilt inn på Pipa i Brasil.

Der skal ni deltakere tilbringe flere uker i luksus – og med drama, romantikk og intriger. Blant de ni deltakerne er Håvard Skansgård fra Trondheim.

– En helt vanvittig opplevelse

Han ble headhuntet til programmet, og takket ikke nei til en tur til varmere strøk.

– Jeg liker å ha det artig, og takket ja for å få en god opplevelse og et nytt eventyr, sier han til Trd.by.

Håvard har sett alt av tidligere «Ex on the Beach»-episoder, men forberedte seg ikke noe mer utover det til innspillinga som skjedde i januar.

– Jeg trente som vanlig før jeg reiste og tok ting som det kom da jeg var der. Jeg hadde ikke så store forventninger egentlig.

Hvordan var det å være med på «Ex on the Beach»?

– Det var helt sinnssykt og en helt vanvittig opplevelse. Jeg hadde det skikkelig artig. Jeg liker å feste og å ha det artig. Det var akkurat det jeg hadde også.

Han var ikke med på programmet i håp om at det skulle oppstå noe romantikk.

– Det hender at det kan bli litt drama med damer og sånt. Jeg går ikke inn for å finne noe kjærlighet. Da kunne jeg heller meldt meg på «Love Island», sier Håvard.

– Jeg er meg selv

Håvard kan fortelle at det ble mye drama i løpet av de ukene innspillingen pågikk.

– Jeg kan ikke røpe innhold, men kan si såpass. Jeg er spent på klippinga. Jeg føler ikke at jeg gjorde meg bort, men det kan jo bli klippet annerledes – uten at jeg er noe bekymra for det. Jeg angrer ikke på noe jeg gjorde der inne, sier 24-åringen.

Hva er det som gjør deg til en typisk «Ex on the Beach»-deltaker?

– Jeg er meg selv og prøver heller ikke å være noen andre. I tillegg skaper jeg god stemning og kommer godt overens med alle.

Til daglig er trønderen elektriker og bartender, og studerer også for å bli elektroingeniør.

– Det var godt med et avbrekk, og hardt å komme tilbake. For tiden pusser jeg opp ny leilighet, og gleder meg til å se «Ex on the Beach» på TV-skjermen.