Singelkrisa: Kan en introvert og en ekstrovert passe sammen som kjærester?

Den nyeste episoden av Trd.bys egen podkast, Singelkrisa, er ute nå!

Programleder Marie har vært singel i ti år. Presset om mann, barn, egen bolig er stor. Er det galt å være 31 år og singel? I så fall, hva har hun gjort galt?

Episode 56: Marie (31) er ekstremt ekstrovert, og dermed skremmer hun bort mange menn ved å være seg selv - nemlig mye. Hun har invitert med seg Martin (27) som er introvert. Er det slik at Martin og Marie kan vær et funksjonelt par? Eller vil Martin bli kjedelig for Marie, og Marie bli for mye for Martin? Eller vil de fungere fint sammen fordi Martin er forutsigbar, stabil, organisert, mens Marie er spontan, distre og uhøytidelig.

