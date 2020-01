Kent Jøran fra Trøndelag kan bli Jan Thomas' nye drømmeprins

Mandag rullet de to første episodene av «Jan Thomas søker drømmeprinsen» over TV-skjermen. Ni håndplukkede friere skal kjempe om kjendisstylisten sitt hjerte, og blant dem finner vi Kent Jøran Thomassen (36) fra Rørvik.

– Det var egentlig helt tilfeldig at jeg meldte meg på. Jeg hadde vært på håndballtrening, og skulle spille kamp dagen etterpå. Jeg måtte derfor vente på ei vaskemaskin for å få treningsklærne rene, og da rullet TV-reklamen over skjermen. Da tenkte jeg «Hvorfor ikke?» og sendte inn en søknad. Dagen etter ringte de for å spørre om jeg ville dra på intervju, sier Kent Jøran og ler.

Søkte noe større enn seg selv

På forhånd syntes trønderen at Jan Thomas var en pen mann, men det var noe han sa i TV-reklamen som gjorde at Kent Jøran sperret opp øynene.

– Han sa at han søkte noe større en seg selv, og det traff meg veldig, sier han.

Serien ble spilt inn i Sør-Afrika over en periode på fem uker i høst, og for hvert program må en av beilerne forlate ranchen de bor på. Kent Jøran forteller at det var spennende å reise nedover og å være med.

– Det var nervepirrende, men da jeg møtte alle de flotte fyrene, var det hele en fryd. Det var så mange fine folk, både foran og bak kamera, og alle ble veldig godt ivaretatt. Å møte Jan Thomas sto til forventningene og mer til, sier han og ler.

Det var imidlertid ikke bare Jan Thomas som ga et godt førsteinntrykk. I den første episoden av «Jan Thomas søker drømmeprinsen» klarte Kent Jøran å kapre den første daten med kjendisstylisten.

– Det var nervepirrende å være den første, men jeg er veldig glad for det også. Hele grunnen til at jeg dro ned dit var for å bli bedre kjent med Jan Thomas.

Fine tilbakemeldinger

I etterkant av de første episodene har Kent Jøran fått utelukkende gode tilbakemeldinger.

– De har kun vært fine, og jeg er så takknemlig for at jeg fikk være med på dette. Jeg har vært med på Idol før, men det er noe helt annet å skulle framføre en sang kontra det å gi fra seg det kjæreste man har inne i hjerterota. Jeg var mer nervøs foran dette, for å si det slik.

– Var det noen av frierne som fant tonen med hverandre, i stedet for med Jan Thomas?

– Det kan hende, men seerne må nesten vente og se hva som skjer.

– Hvordan står det til med kjærligheten nå?

– Det kan jeg heller ikke si noe om. Men jeg har det veldig bra, og er veldig glad. Det kan jeg si, legger trønderen til og ler.

Om det er Kent Jøran som har kapret kjendisens hjerte gjenstår å se. Gjennom 11 episoder kan seerne følge Jan Thomas og frierne på Dplay. Synnøve Skarbø er programleder.