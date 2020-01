«Tunnelen» er sett av over 200.000 publikummere

Vi har fått en pen liten rekke katastrofefilmer med handlingen plassert her hjemme, og Pål Øie brakte virkelig sjangeren hjem med «Tunnelen» – som er i den svært realistiske tradisjonen.

Nå får han lønn for strevet. Et stort publikum over hele landet har sjekket ut det skremmende scenarioet – og nå har publikumstallet rundet 200.000.

Faten med nytt talkshow for ungdom på P3 Faten Mahdi Al-Hussaini leder det nye NRK P3-talkshowet Chattes, hvor unge gjester skal diskutere tabubelagte temaer.

– Vi håper at filmen får et langt liv på kino, og registrerer at en samfunnsdebatt om tunnelsikkerhet er i gang. Vi som filmskapere ønsker å lage film som betyr noe for folk, samt å nå ut til et stort publikum. Det føler vi at vi nå har oppnådd med «Tunnelen», og dette er virkelig en god start på det store norske kinoåret som ligger foran oss, sier produsent John Einar Hagen.

I filmen går det virkelig galt når en tankbil krasjer i en tunnel. Barnefamilier, ungdommer og turister blir brått sperret inne mens stormen utenfor drar seg til – og gjør det vanskelig for hjelpemannskapene.

Filmen hadde premiere 25. desember 2019 og går fortsatt på kinoene rundt om.

Etter helgens visninger ligger den på sjuendeplass på kinotoppen. «1917», «Bad Boys for Life» og «Dolittle» har inntatt kinotoppens topplasseringer, med henholdsvis 37.644, 17.970 og 16.762 besøk. Den norske nykommeren «Elleville Elfrid» legger seg på en fin fjerdeplass etter helgen, med 15.822 besøk, viser Filmwebs oversikt.