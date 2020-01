Farvel til vikingene – uten nordmenn på rollelisten

Første episode i sesong seks hadde premiere 5. desember, og den nye sesongen var den desidert mest sette i desember, meldes det fra HBO Nordic.

Her tar «Vikings» førsteplass av de 15 mest populære seriene i desember.

For øvrig er det ingen norske skuespillere med i denne sesongen, som teller 20 episoder. Dagny Backer Johnsen hadde en liten rolle som prinsesse Snaefrid i sesong fem – og Thorbjørn Harr spilte som kjent Jarl Borg i sesong en og to.

Når slutten nærmer seg med stormskritt for det actionfylte vikingeposet, er det imidlertid flere danske og svenske skuespillere med.

– «Vikings» var avgjørende for karrieren min. Det er min første internasjonale rolle og det hadde nok sett annerledes ut for meg – hadde jeg ikke gjort den, sier svenske Alicia Agneson (23).

At hun fikk et såpass langt liv i serien var ikke gitt. Hun skulle slett ikke være noen sentral skikkelse, men vel på plass på innspillingssettet gjorde hun såpass «bra figur» at hun fikk bli værende og spille Freydis, dronning av Kattegat.

– Det er faktisk litt galskap, det er jo slikt som ikke skjer. Jeg hadde jo en veldig liten rolle som ikke skulle komme tilbake, og jeg tenkte «Synd, jeg vil jo virkelig være med videre», sier hun til TT.

Vikinglivet startet for hennes del for om lag to år siden, og siden har det skjedd mye – som ikke er vikingrelatert. I løpet av 2020 ses hun blant annet i filmen «The Obscure Life Of the Grand Duke of Corsica», der hun spiller mot Timothy Spall og Peter Stormare.