Ond dukke gir seg ikke

Dukken Chucky debuterte på den hvite duken i 1988. Og siden har den rødhårede rakkeren klart å sette en støkk i en hel generasjon – også ved hjelp av ytterlige seks Chucky-filmer. Den siste i rekken kom i 2017, mens en nyversjon av den første filmen meldte seg i fjor.

Og Chuckys dager synes ikke å være talte. Nå skal han nemlig få boltre seg på TV-skjermen, i sin helt egen serie, melder The Wrap.

Ny sesong av «Wahlgrens verden» melder seg «Wahlgrens verden» omtales ofte som Sveriges Kardashian – og nå er det duket for nye episoder på norske skjermer.

Skaperen av den kommende TV-serien heter Don Mancini, og dette er mannen som også har skylden for manuset til alle filmene i serien – samt at han har hatt regien for tre Chucky-filmer.

Han står også klar til å trekke i regitrådene for første episode i serien – som er kjøpt av den amerikanek TV-kanalen Syfy.

Syfy er nok et bra «hjem» for Chucky. Den amerikanske kabel-TV-kanalen har spesialisert seg på sjangre som science fiction og skrekkfilm.

Seriens handling skal settes til nåtid, der en gammel dukke, altså Chucky, dukker opp på et loppemarked. Det er vel unødvendig å si at stakkarene som kjøpte ham ikke går en spesielt lys fremtid i møte.

I løpet av seriens gang dukker både venner og fiender fra Chuckys fortid opp, ifølge manusforfatteren.

Så langt er premieredatoen på Chuckys onde TV-utspill ikke klar.