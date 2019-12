Gode seertall for norsk HBO-serie

2019 var året som brakte med seg aller siste sesong av «Game of Thrones».

På HBO seilte også en annen seerfavoritt opp, miniserien «Chernobyl», med blant andre Stellan Skarsgåd, som endte opp med å bli en snakkis og prisvinner av dimensjoner.

Når HBO gjør opp status for året som gikk, fremkommer det at andre seerfavoritter i 2019 var «The Handmaid's Tale», sesong tre, «Big Little Lies», sesong to, «True Detective», sesong tre – og «Vikings», sesong fem og seks.

2019 bød også på premiere på HBO Nordic sine aller første lokalproduserte serier fra Norden: den svenske serien «Gösta», skapt av Lukas Moodysson, og norske «Beforeigners» av Anne Bjørnstad og Eilif Skodvin.

Her i Norge ble de første to episodene av «Beforeigners» de mest sette premiereepisodene noensinne på HBO Nordic.

De mest sette seriene i 2019 på HBO Nordic i Norge:

1: Game of Thrones

2: Chernobyl

3: The Handmaid's Tale

4: Beforeigners

5: Big Little Lies

6: Vikings

7: Euphoria

8: The Act

9: True Detective

10: Billions

De mest sette seriene i 2019 på HBO Nordic i Norden her:

1: Game of Thrones

2: Chernobyl

3: The Handmaid's Tale

4: Vikings

5: Big Little Lies

6: True Detective

7: The Act

8: Euphoria

9: Beforeigners

10: Billions

*Listen er basert på data innhentet fra 1. januar–20. november 2019.