Hivju: Det ble laget en alternativ «Game of Thrones»-avslutning

Hivju, som spiller Tormund Giantsbane i den populære fantasyserien, røper i et intervju med britiske Metro at en alternativ avslutning ble spilt inn.

– Vel, vi filmet en alternativ avslutning. Det var mest for moro skyld, men jeg vet ikke om jeg har lov til å snakke om det, sier nordmannen.

Avslutningen i siste sesong av «Game of Thrones» fikk mye omtale etter at den ble sendt. Flere var skuffet over en så «tam» finale på den episke fortellingen fra Westeros, mens andre mente at serien hadde sviktet kvinnene som gjorde serien så flott, ifølge NRK , som omtalte saken først i Norge.

Onsdag var det en «Game of Thrones»-fest i London hvor flere skuespillere fra serien var samlet. Nordmannen vil ikke avsløre hvilke skuespillere som var med i den alternative finalen.

– Det vil jeg ikke si. Men det var gøy, sier Hivju.