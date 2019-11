Ørjan oppdaterte profilbildet sitt på Facebook. Så tok det helt av.

(Se flere bilder nederst i saken)

– He he he he he he.

Latteren sitter løst hos Ørjan Torsteinbø (40). Også journalisten sliter med å holde latteren tilbake.

Siden Torsteinbø oppdaterte profilbildet sitt på Facebook onsdag forrige uke, har det fått nærmere 300 rekasjoner og over 200 kommentarer.

Husker du disse ti julekalenderne fra tv? Ingen jul uten en 24 episoder lang fjernsyns-sendt nedtelling, vel? La oss mimre til pepperkakesmulene tyter ut det vi har av kroppsåpninger.

For en 40-åring fra Stavanger er dette i overkant mye, men det er kanskje ikke så rart at likerklikkene sitter løst når du får øye på kommentarene under profilbildet hans.

– Det er bare... he he he he... en morsom sak som har eskalert noe helt vanvittig, sier Torsteinbø.

Magiske Photoshop

Mellom latter-emojis, hjerter, store smil og fraser som «fantastisk» og «sykt bra» er det nemlig flere som har kommentert med bilder.

Disse bildene tar utgangspunkt i ansiktsuttrykket som 40-åringen har på sitt originale profilbilde, i noen tilfeller også hendene hans, men settingen er totalt forandret.

Etter en runde i redigeringsverktøyet Photoshop er plutselig den 40 år gamle hobby-DJen i en radiostyrt bil, på en hest eller i en berg- og dalbane.

Han har også satt sammen en bukett med Blomster-Finn og spilt piano på Moldejazz.

– He he he, som Star Wars-fan må jeg vel si at bildet av meg i Millennium Falcon er en favoritt så langt, sier Torsteinbø.

Blir ikke fornærmet

Han forteller at det er en uskreven regel i vennegjengen at dersom noen legger ut et nytt bilde på Facebook, så skal det herjes med. Det er derimot første gang at det interne Facebook-påfunnet til vennegjengen har fått så mye oppmerksomhet.

– De som kjenner meg godt, vet at de kan dra det langt uten at jeg blir fornærmet. Dette har bare eskalert og blitt dratt videre og videre slik at enda flere har fått det med seg, sier han.

– Hva tenker du om det hele?

– He he he he, jeg synes det bare er gøy.

Han er ikke den eneste. Mellom de ulike bildene skriver folk blant annet: «Dette må ver årets festligste kommentarfelt», «løgnaste på lenge» og «Heilt konge».

Stein Vegard er «Trondheims morsomste» For første gang på syv år er det en relativ uerfaren komiker som vinner konkurransen.

Et av de siste redigerte bildene som har blitt publisert i den lange tråden, er hentet fra HBOs serie «Chernobyl». Bildet viser Torsteinbø i kontrollrommet ved det ukrainske atomanlegget. Av ansiktsuttrykket til «kollegene» ser det ikke ut til at de er helt fornøyde med jobben han gjør.

– Er du sikker på at du ikke hadde noe med Tsjernobyl-katastrofen å gjøre?

– Ha ha ha ha... På bildet kommenterte jeg at dette var årsaken til at det smalt, sier Torsteinbø.

Årsforbruk av dasspapir til støtte for fotballaget? KOMMENTAR: I disse dager selger foreldre-avdelingen på fjesboka så mye kjeks, bambus-strømper og papir til bruk i det lille rommet at jeg nesten lengter etter bilder av skyer og soup du jour.

Ote (28) ser for seg å bo «unormalt» i ti år til - Det er romantisk å bo slik og noe vi kommer til å huske på når vi blir gamle, sier Ote Breines.