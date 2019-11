Disney advarer mot sine gamle stereotypier

Disney+ ble lansert tirsdag denne uka i USA, men kommer ifølge Nettavisen ikke i Norge før tidlig på nyåret.

På den ny TV-tjenesten er det samlet en stor mengde filmer og TV-program, noen av dem er over 80 år gamle, og flere av dem bærer preg av tidens tann. Disney har sett seg nødt til å innføre en advarsel mot gamle synder i egne filmer. Strømmer man for eksempel originalversjoner av filmer som «Dumbo», «Lady og Landstrykeren», «Jungelboken» og «Aristokattene» får man opp et forbehold om at filmen «kan inneholde utdaterte kulturelle skildringer».

– Det er oppløftende å se at Disney anerkjenner de mørkere sidene ved innholdet i egen i film- og TV-produksjon, men denne advarselen er kun et minimum, sier forfatter, kritiker og Disney-ekspert Josh Spiegel til teknologinettstedet The Verge.

– Helt ærlig, mange Disney+-abonnenter vil muligens ikke legge merke til advarselen engang, legger han til.

Flere av Disneys filmer har tidligere blitt beskyldt for rasistiske stereotypier. For eksempel gjelder det de lumske «asiatiske» siamesiske kattene i «Aristocats» – og ikke minst de syngende kråkene i «Dumbo», som ligner datidens nidfigurer av afroamerikanere.

Ifølge Spiegel er ikke Disney i nærheten av nivået til Warner Bros., som ikke bare merker strømmevalget, men åpner de gamle «Tom og Jerry»-filmene med en advarsel.

– De korte Tom og Jerry-filmene kan gjengi etniske og rasistiske fordommer som en gang var dagligdagse i det amerikanske samfunnet. Slike framstillinger var galt den gang, og det er galt i dag, lyder advarselen.

På DVD-ene til Warner Bros. er det Whoopi Goldberg som leser opp teksten før filmen begynner.

Disney+ kommer i flere europeiske land 31. mars, skriver Expressen.