Marie (30): - Nyttårsaften som singel er sårt. Jeg blir ikke invitert til noen, fordi parene skal feire sammen

Programleder Marie har vært singel i ti år. Presset om mann, barn, egen bolig er stor. Er det galt å være 30 år og singel? I så fall, hva har hun gjort galt?

Episode 43: Av alle det er synd på i dag, er ikke single blant dem, mener ukens gjest Stine (29). Marie (30) er enig, men legger til at den single kan føle seg litt utenfor i høytider, som på nyttårsaften. Det skal bare være par, og helst med barn - ja, fordi barna skal leke sammen.

Stine og Marie mener det er mye enklere å stå alene i dag, enn for 50 år siden. Men mammapolitiet kan mene at single ikke har lov til å føle seg slitne, bare fordi de ikke har barn. Og de single kan heller ikke være uheldig og tisse en skvett i trusa - nei, for vi har jo tross alt ikke født

I Singelkrisa inviterer Marie ulike gjester hver uke for å underholde deg om singellivet. Gjestene skal sammen med Marie snakke om ulike utfordringer en støter på som singel. Det er bare å gyve løs!

