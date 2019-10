Serieskaperen om «Exit»: – Visste det ville bli elsk eller hat

Til NTB sier regissøren og manusforfatteren:

– I dette tilfellet visste vi jo at det ville bli litt elsk eller hat. Dersom ingen hadde hatet det, så tror jeg nesten noe ville vært feil. Heldigvis har det vært klart mest elsk, og det er vi veldig glade for, slår han fast. Og legger til at han ikke tror noen kan forvente det som «Exit» står midt oppe i nå.

– Når man lager en serie, så er det jo bare å trinn for trinn gjøre så godt man kan – og være så ærlig man kan i omgangen med stoffet og portretteringen – og formidlingen av det.

Han legger til om serien som nå er den mest strømmede dramaserien i NRK noensinne:

– Etter at serien er lansert, kan man ikke gjøre så mye annet enn å håpe at folk ser det på samme måten som en har forsøkt å formidle.

«Exit» runder 1 million seere: Vurderer ny sesong NRKs TV-serie «Exit» går rett hjem hos publikum. I løpet av en drøy uke har den nådd 997.000 seere.

Ikke glorifisering

Serien får både ros og ris. Mange kritikere har vendt tommelen opp og mener den har godt med underholdningsverdi, samtidig som den gir et sjeldent vindu inn til en verden de fleste av oss ikke kjenner så godt. 60–70 prosent av det som skjer i serien er nemlig basert på virkelige historier fra dette miljøet, har Karlsen tidligere uttalt til NTB.

Men det har vært noen få røster som faktisk mener at «Exit» glorifiserer den hensynsløse livsførselen til enkelte «pengefolk». Til dette har Karlsen følgende å si:

– Jeg tenker at om du ser hele denne serien, og du sitter igjen med et bilde av at dette er glorifiserende, da er det moralske kompasset ditt muligens en smule defekt. Eller i alle fall ser du serien helt annerledes enn de fleste.

Han legger til at det selvsagt er mulig å bare se overflaten – og ignorere at det finnes flere lag i serien, slik han mener Dagbladets anmelder gjorde.

– Men jeg tror langt de fleste ser forbi fasaden og fernissen, og da er vel ikke glorifiserende det første ordet jeg kommer på, understreker serieskaperen.

Sesong to-spekulasjoner

TV-serien har ikke bare fått mange hektet: Den har også startet et skred av debatter og diskusjoner vedrørende virkelighetens finansbransje. På spørsmålet om Karlsen er glad for å ha vært med på å starte dette, svarer han:

– Vi visste vel at det kom til å bli debatter, men antok vel først og fremst at de skulle dreie seg om selve serien. At det har vokst utenfor rammene av det er ikke noe vi har planlagt eller pushet for. Det er nok også et resultat av at det finnes andre saker i mediene samtidig som virker selvforsterkende i forhold til sannhetsgehalten i serien.

Det har vært mye snakk om at sesong to allerede er på tegnebrettet, men serieskaperen roer det hele ned, og sier:

– He he, den er ikke på tegnebrettet. Dette er helt og holdent opp til kanal. Vi har sagt at vi har nok materiale til å følge opp, men foreløpig foreligger ingen slik bestilling.