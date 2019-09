Strømmetjeneste kjøper rettighetene til «Seinfeld»

Detaljer rundt Netflix-avtalen er ikke kunngjort, men Netflix bekreftet mandag at selskapet har inngått avtalen med Sony, som sitter på distributørrettighetene, om å overta de globale strømmerettighetene fra 2021. Avtalen skal løpe i fem år.

Netflix-konkurrenten Hulu har rettighetene til å strømme «Seinfeld» i USA fram til 2021. Amazon er internasjonal distributør. Ifølge Variety ble det i 2015, da Hulu-avtalen ble kjent, anslått at strømmetjenesten da skulle betale 1,4 milliarder kroner i året for strømmerettighetene.

NBC-serien «Seinfeld» gikk fra 1989 til 1998. Serien er fortsatt populær på ulike fjernsynsstasjoner. Serien blir tilgjengelig i 4K-format for første gang når den inntar strømmetjenesten, skriver Los Angeles Times

Netflix vant over bud fra Hulu, Amazon, WarnerMedia, NBCUniversal og Viacom, ifølge avisen.

For Netflix er avtalen av stor betydning. Selskapet opplyste i juni at det mister strømmerettighetene til «The Office», som har vært tjenestens mest populære serie. Netflix skal fortsette å strømme «The Office» i over ett år til, men får ikke fornyet avtalen.

Netflix møter ytterligere konkurranse i november når Apple og Disney, med få dagers mellomrom, lanserer egne strømmetjenester.