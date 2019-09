Har sikret seg oppfølgeren til «Handmaid’s Tale»

Strømmetjenesten Hulu og filmstudioet MGM er allerede i ferd med å utvikle oppfølgeren til Margaret Atwoods «The Handmaid's Tale».

Det melder Hollywood Reporter. Atwood slipper oppfølgeren til romanen som suksesserien er basert på den 10. september, under tittelen «The Testaments».

Her i Norge heter romanen «Gileads døtre» og beskrives som «en selvstendig fortsettelse som tar opp tråden femten år etter beretningen i første bok».

Onsdag meldte MGM og Hulu at de er i diskusjon med «Handmaid's Tale»-showrunner Bruce Miller om hvordan «The Testaments» kan bli «en viktig utvidelse» av hans Emmy-vinnende drama med Elisabeth Moss i hovedrollen som Offred.

Serien rundet nylig av sin tredje sesong, og har ifølge Hollywood Reporter utvidet historien forbi kildematerialet som var utgangspunkt for første sesong.

Tredje runde endte med en såkalt cliffhanger – og Miller har uttalt at det blir «stor, stor forandring» når fjerde sesong, som er bestilt, kommer. Tidspunkt er uvisst. På direkte spørsmål om Atwoods nye roman vil påvirke serien hans, svarte Bruce Miller:

– Det antar jeg den vil.

Atwood er også konsulent for «Handmaid's Tale», og har uttalt at hun har gitt serieskaperne mange innspill til hvordan karakterene kan gå videre. Nå kommer det også mellom to permer.