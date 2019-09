Disse nyhetene kommer på Netflix og HBO nå i september

4. september, «Mayans MC» sesong 2 på HBO Nordic

Spinoff-serien til «Sons of Anarchy» er tilbake med en andre sesong, der handlingen utspiller seg en del år etter hendelsene som fant sted i «SOA».

6. september, «The Spy» sesong 1 på Netflix

I denne serien, satt til 1960-tallet, får vi følge en israelsk hemmelig agent som går dypt undercover i Syria, på et årelangt oppdrag som spion for Mossad.

6. september, «Élite» sesong 2 på Netflix

Det spanske tenåringsdramaet returnerer for en ny sesong! Om du ikke har fått med deg serien allerede, handler den om at tre middelklasse-ungdommer begynner på en dyr og fancy skole med overklassen - og ting skjærer seg. Det skal også komme en tredje sesong i 2020!

6. september, «Jack Whitehall: Travels with my father» sesong 3 på Netflix

Komiker Jack Whitehall tar med seg faren sin Michael på uvanlige og underholdende turer til fremmede land i et forsøk på å styrke forholdet dem to i mellom. Tredje sesong kommer nå på fredag.

Mer «Outlander» neste år Er du fan av den tidsreisende kvinnen Claire og hennes kjære Jamie? Det blir mer romantikk og drama neste år.

7. september, «Fantastic Beasts: The crimes of Grindelwald» på Netflix

Fabeldyr incoming! Den andre fabeldyrfilmen kom på kino i november i fjor, og nå blir den tilgjengelig også hos Netflix.

10. September, «The Deuce» sesong 3 på HBO Nordic

Dette er en dramaserie om den amerikanske pornoindustrien i New York på 1970-tallet. Handlingen i tredje sesong, som er bekreftet vil bli den siste, er flyttet til 80-tallet.

10. september, «Bill Burr: Paper Tiger» på Netflix

Stand up-komiker Bill Purr tar for seg litt av hvert i dette showet som er filmet inn i London. Som for eksempel: Mannlig feminisme og robot-sex.

12. september, «The I-land» sesong 1 på Netflix

Her får vi litt «Lost»-vibes, om dere husker den serien (kanskje før den begynte å gå helt av hengslene). Her må en gruppe mennesker overleve på en øy som fanger dem - helt uten minner.

13. september, «Mr. Inbetween» sesong 2 på HBO Nordic

Denne serien er inspirert av filmen The Magician, og første sesong hadde seks episoder. Det å kombinere et nytt forhold med foreldreansvar, vennskap og en syk bror kan være vanskelig nok - men kanskje ekstra vanskelig når du i tillegg er en leiemorder.

13. september, «Hello, Privilege. It's me, Chelsea» på Netflix

I denne dokumentaren utforsker Chelsea Handler hvordan hvite privilegier påvirker den amerikanske kulturen, og også hvordan den kan ha gagnet hennes eget liv og karriere.

Fem «ukjente» serier du bør få med deg Dersom du er en av dem som har sett «alt» av serier, men fortsatt leter etter noe som kan underholde deg, bør du få med deg disse seriene.

13. september, «Team Kaylie» sesong 1 på Netflix

Denne komiserien handler om en kjent 19-årig milliardær. Hun ender plutselig opp med å få samfunnsstraff, der hun må lede en villmarks-klubb på en ungdomsskole.

13. september, «Unbelievable» miniserie på Netflix

Toni Collette, Merritt Wever og Kaitlyn Dever spiller i denne gripende serien inspirert av virkelige hendelser. Miniserien handler om at en ung kvinne blir beskyldt for å ha løyet om voldtekt, og to kvinnelige etterforskere begynner å se nærmere på flere skremmende like angrep.

Kit Harrington måtte ha angstterapi etter Jon Snow Skuespilleren Kit Harrington sier at presset ble stort da hans rollefigur Jon Snow fikk en fremtredende plass i HBO-serien «Game of Thrones». Så stort at han måtte søke terapi.

14. september, «Room 104» sesong 3 på HBO Nordic

Ikke fått med deg denne? I denne antologiserien får vi fortalt historiene til ulike personer som bor på ett enkelt rom på et helt vanlig amerikansk hotell.

19. september, «Vagabond» sesong 1 på Netflix

Dette er en stor sør-koreansk serie som ser ut til å bli en av de største fra denne kanten av verden. Netflix ser ut til å ha eksklusivitet med denne, og serien skal ha en stor rollebesetning med en action-drevet handling.

20. september, «Criminal», sesong 1 på Netflix

Denne dagen kommer det hele fire versjoner av denne serien - i en fransk, tysk, spansk og britisk versjon. Vi er litt usikre på akkurat hvordan dette vil utspille seg, men en trailer som er sluppet viser politifolk som etterforsker ulike åsted i alle disse fire landene.

Ifølge traileren vil seerne bli tatt med inn i avhørsrommene og ta del i tolv unike kriminalhistorier fra alle de fire landene.

20. september, «Disenchantment» del 2 på Netflix

Den store animerte Netflix-serien er laget av skaperen av «Futurama» og «The Simpsons». Andre del av første sesong er her, og det er også annonsert at det vil bli en andre sesong som slippes i 2020 og 2021.

Åtte skremmende gode true crime-serier Trenger du litt ny underholdning å bryne deg på, kan denne lista være til hjelp.

20. september, «Between Two Ferns: The Movie» på Netflix

Youtube-serien har pågått siden 2008 med 21 episoder og en rekke spesialer. Obama, Bieber, og Bradley Cooper har alle blitt intervjuet i serien. I filmen følger vi Zach Galifianakis på tur der han gjennomfører en rekke intervju for å gjenopprette ryktet sitt.

27. september, «Bard of blood» sesong 1 på Netflix

Dette er en indisk serie som Netflix investerer tungt i. Dette kan fort bli den største serien fra India, der seerne får følge en ex-RAW-agent. Interessant nok er denne serien filmet på tre ulike språk - hindi, urdu og på engelsk.

27. september, «The Politician» sesong 1 på Netflix

Med i denne serien er navn som Ben Plat, Gwyneth Paltrow, Zoey Deutch og Jessica Lange med, blant flere andre. Ryan Murphy står bak, som også har en rekke serier på Netflix allerede, som «American Horror Story» og «Glee».