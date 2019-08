«Ex on the Beach» utvider med to nye programserier

Åtte single blir igjen sendt til Mauritius, og som Trd.by tidligere har skrevet er tre av dem trøndere.

I en pressemelding skriver Discovery Norway at det i år også blir mer kjærlighet, krangler, sex og drama for pengene. Denne sesongen utvides nemlig «Ex on the Beach»-universet med ytterligere to produksjoner.

Hasse Hope og «Ex in the City»

Etter hver episode utover høsten får deltakerne snakke ut med TV-personligheten Hasse Hope i en «vodcast», som blir tilgjengelig både på Dplay, Youtube og som en egen podkast.

I tillegg kan vi også vente oss et gjensyn med gamle deltakere fra forrige sesong, når utvalgte deltakere fra begge sesonger får kamera på slep i en egen realityserie - «Ex and the City». Denne serien er ventet å komme senere i høst, der deltakerne og deres liv blir fulgt etter at de har forlatt Mauritius og dramaet i «Ex on the Beach».

Lover at det går hett for seg, også i år

Programdirektør i Discovery Norway, Eivind Landsverk, sier i pressemeldingen at ingen hadde forventet suksessen første sesong av norske «Ex on the Beach» ble. Realityserien skal ha vært et av de fem største Google-søkene i Norge i fjor.

- Vi hadde en klar målsetting om å nå en yngre målgruppe, og det klarte Dplay med denne serien. Vi har jobbet hardt for å matche den fantastiske casten vi hadde i første sesong, og jeg kan love at det går hett for seg på Mauritius også i år, sier programdirektøren.