Singelkrisa: - Hva gjør du om noen «ghoster» deg?

Den nyeste episoden av Trd.bys egen podkast, Singelkrisa, er ute nå!

Programleder Marie har vært singel i ni år. Presset om mann, barn, egen bolig er stor. Er det galt å være 30 år og singel? I så fall, hva har hun gjort galt?

I episode #32 har Marie invitert med seg Magnhild fra «Love Island» igjen, men denne gangen for å diskutere «ghosting». De kommer frem til noen lure triks for å takle dette og komme seg videre. De svarer også på noen av lytterne sine egne spørsmål, om hvem som skal betale for daten, og om det er lov til å rømme ut av døra før sola har stått på etter et one night stand?

I Singelkrisa inviterer Marie ulike gjester hver uke for å underholde deg om singellivet. Gjestene skal sammen med Marie snakke om ulike utfordringer en støter på som singel. Det er bare å gyve løs!

Lytt til podkasten og tidligere episoder enten på Soundcloud, Spotify eller Itunes nå!