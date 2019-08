Brosnan blir med på Eurovision-moroa

Det er hnenterteinment.co som melder at Brosnan er klar for komedien som tar seg inn i det uforlignelige Eurovision-universet.

Men hva den 66-årige skuespilleren, blant annet kjent for innsatsen som James Bond, skal spille – se det er så langt ikke klart.

Elvis-filmen har fått premieredato Baz Luhrmanns kommende film om kongen av rock'n'roll skal etter planen få premiere 1. oktober 2021.

Den kommende komedien produseres for Netflix, og Ferrell skriver manuset og skal spille den ene hovedrollen: Den andre er det Rachel McAdams som har tatt på seg. Skal vi tro Iceland Review er begge to klare for å spille islendinger i filmen.

Om hvorfor han vil lage denne filmen har Will Ferrell forklart at han lenge har vært stor fan av den TV-sendte og storstilte sangkonkurransen. Sammen med sin svenske kone, Viveca Paulin, har han fulgt sendingene i årevis, han skal ha blitt introdusert for fenomenet for hele 20 år siden.

Skal vi tro TT var han også å finne blant publikum under finalen i Lisboa i 2018 – for å gjøre research.