Nå kommer nye «Beverly Hills»

8. august får serien premiere på C More og TV 2 Sumo. Da er det klart for ukentlige episoder, seks i rekken som teller 60 minutter hver.

Det er imidlertid ikke klart for en oppfølger av den populære 90-tallssåpen. De nye episodene utgjør en slags metaserie der de medvirkende, Jennie Garth, Shannen Doherty, Tori Spelling, Jason Priestley, Ian Ziering, Brian Austin Green og Gabrielle Carteris, spiller seg selv i overdrevet versjon. Her er handlingen at skuespillerne vil få til en såkalt reboot av sin gamle TV-serie.

Originalserien hadde premiere i 1990 og ble en stor internasjonal suksess som rullet og gikk gjennom hele 90-tallet. I serien kunne vi følge søskenparet Brenda og Brandon Walsh som kom flyttende til Beverly Hills – der både oppturer og nedturer ventet.

Luke Perry, som spilte Dylan i serien, gikk bort i fjor, 52 år gammel.