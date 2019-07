Trump-telefon og Kardashian-støtte: Dette er A$AP Rocky-saken

Tidligere denne måneden ble den amerikanske rapperen A$AP Rocky arrestert og varetektsfengslet i Stockholm, mistenkt for grov mishandling under et slagsmål i Stockholm etter en konsert 30. juni.

Slagsmålet skjedde i kort tid før rapperen skulle opptre i Norge. Siden 5. juli har rapperen sittet i varetekt i Kronoberg i Stockholm.

Fredag 19. juli bestemte påtalemyndigheten seg for at rapperen skulle forbli varetektsfengslet til 25. juli. Torsdag får vi trolig svar på om det blir tatt ut tiltale mot rapperen eller ikke.

«Stor fluktrisiko»

Filmen av slagsmålet 30. juni i Stockholm har blitt sett verden over. Filmen viser en mann i hvit hettegenser, som kan identifiseres som A$AP Rocky.

Mannen tar tak i en mann på gata for deretter å kaste han i bakken. Tre andre menn deltok også i opptakten. Deretter skal den angivelige A$AP Rocky og vennene hans ha forlatt mannen bevisstløs. Politiet og ambulanse kom til stedet kort tid etter.

Sammen med artisten er ytterligere to andre personer mistenkt i samme sak. Svensk påtalemyndighet har holdt de mistenkte i varetekt på grunn av «stor fluktrisiko».

En underskriftskampanje ble startet kort tid etter arrestasjonen, hvor en rekke profilerte artister som Kanye West, Nicki Minaj og Swedish House Mafia krever at A$AP Rocky blir løslatt. Mer enn 640.000 har signert underskriftskampanjen #JusticeForRocky.

Kim Kardashian takker Trump for hjelpen:

Thank you @realDonaldTrump , @SecPompeo, Jared Kushner & everyone involved with the efforts to Free ASAP Rocky & his two friends. Your commitment to justice reform is so appreciated https://t.co/Ym1Rzo5Z6c — Kim Kardashian West (@KimKardashian) July 18, 2019

Forsvarsadvokaten beklaget

– I dypet av mitt hjertet kjenner jeg at det er feil at min klient er fengslet. Han er fengslet bare på grunn av fluktfaren, sa rapperens advokat, Slobodan Jovicic, til pressen etter møtet.

Han mener at hans klient trolig vil bli frikjent

A$AP Rocky, eller Rakim Mayers som han egentlig heter, har hele veien hevdet sin uskyld, og hevder at de handlet i selvforsvar. Han delte selv en video fra hendelsen på Instagram, og han hevder at de ble forfulgt og trakassert i forkant av slagsmålet.

– Umenneskelige forhold

A$AP Rockys manager John Ehmann gikk kraftig ut mot svensk politi, og hevdet at de har krenket rapperens menneskerettigheter. Ehmann påstar rapperen lever under umenneskelige forhold i varetekt i Sverige og at han ikke får tilgang til rent vann.

Svensk politi og Kronoberg fensel, der rapperen sitter, har imidlertid avvist anklagene.

Manageren mener rapperstjernen har tapt flere millioner på arrestasjonen, og saken er mye omtalt i internasjonale medier. Deriblant TMZ, som hevder at det finnes informasjon om at rapperen sover på en yogamatte, og at den innsatte ved siden av han slår hodet sitt i betongveggen og kaster avføring over alt.

Trump tilbudte kausjon

Rakim Mayers har innflytelsesrike venner. Kanye West og Kim Kardashian-West er noen av dem som har engasjert seg i saken. Hun skal ha bedt Jared Kushner, presidentens svigersønn, om å snakke med Trump om fengslingen.

Den amerikanske presidenten har etter oppfordringen tatt kontakt med Sveriges statsminister Stefan Löfven.

– Sverige er et fantastisk land, venner av oss. Vi kommer til å snakke med dem, og er allerede i samtaler. Mange i det afroamerikanske samfunnet har spurt meg om jeg kan hjelpe. Jeg kjenner ikke A$AP Rocky, men han har stor støtte her i landet, sa Trump på en pressekonferanse i Det hvite hus.

Just spoke to @KanyeWest about his friend A$AP Rocky’s incarceration. I will be calling the very talented Prime Minister of Sweden to see what we can do about helping A$AP Rocky. So many people would like to see this quickly resolved! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 19, 2019

I samtalene med Löfven tilbudte Trump å betale kausjon for rapperen. Sveriges statsminister var positiv til dialogen, men sier til det svenske nyhetsbyrået TT at det ikke blir aktuelt.

– I Sverige er alle like for loven, også gjester fra andre land. Den svenske regjeringen verken kan eller vil forsøke å påvirke påtalemyndigheten eller domstolene, fortalte han til Expressen.

Nå blir presidenten latterliggjort for å forsøke å blande seg inn i etterforskningen:

I want my friend out.. I appreciate you trying to help him. But while your at it @realDonaldTrump can you also let those kids out of cages? — Justin Bieber (@justinbieber) July 20, 2019

A$AP Rocky is locked up in Sweden, but fear not, Donald J. Trump is on the case. pic.twitter.com/FlNmpd8Lcg — The Daily Show (@TheDailyShow) July 23, 2019

Etter hendelsen har livvakten til rapperen, som også var til stede under slagsmålet, selv anmeldt mannen som superstjernen er mistenkt for å ha mishandlet.

Livvakten har derimot ikke blitt varetektsfengslet i forbindelse med saken.

Dersom A$AP Rocky til slutt skulle bli dømt i den svenske retten, risikerer han opp til seks år i fengsel.