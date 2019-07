Her er podkastene du bør høre på i sommer

Noen podkaster utforsker hendelser og historier verden aldri har hørt før.

Andre jabber og babler om ... livet og sånn.

De fleste podkaster har et stykke igjen for å slå verdensrekorden til true crime-serien «Serial», med sine 420 millioner nedlastinger siden 2014. Serien satte ikke bare i gang en kjedereaksjon av true crime-historier, men gjorde også podkast til et verdensfenomen for alle sjangre.

Trenger du noe å lytte på i sommer? Vi har samlet sammen ni podkaster til deg!

The Chernobyl Podcast

Har du allerede jafset gjennom HBO-hiten Chernobyl og fylt opp medisinskapet med jodtabletter? Da mangler du bare den offisielle Chernobyl Podcast fra HBO og Sky. Bli med Peter Sagal og serieskaper, serieforfatter og produsent Craig Mazin i et unikt innblikk i de sanne historiene som formet serien, temaene og karakterene.

Man In The Window

Man In The Window topper Apple sine podkast-lister akkurat nå. Tidligere Pulitzer-vinner Paige St. John dukker dypt ned i en av California sine største seriemordere. Joseph James DeAngelo Jr. er beskyldt for 13 mord, 225 innbrudd og 50 voldtekter over to tiår. Er du glad i god true crime, så er dette serien for deg.

Konspirasjonspodden

Elsker du en god konspirasjon? Konspirasjonspodden tar konspirasjoner på alvor. Fredrik Sjaastad Næss og Bjørn-Henning Ødegaard tar i hver uke for seg en kjent eller ukjent komplotter og sammensvergelser. Liker du ikke konspirasjoner? I november 2018 ble Fredrik og Bjørn-Henning kåret til de første Norgesmestere i podkast, så kanskje du kan sjekke det ut uansett.

Lørdagsrådet

Lørdagsrådet er snart en klassiker i norsk podkasthistorie. Hver uke blar omtrent tre halv-kvalifiserte rådgivere frem sitt erfaringsarkiv for å hjelpe deg. Skal du gjøre det slutt med typen? Er naboen din så fæl som du selv mener? Er du håpløst forelsket? Lørdagsrådet hjelper deg!

S-Town

Verdens beste podkast, ifølge Kristopher Schau. Brian Reed reiser i 2015 ned til Alabama og klokkemakeren John McLemore (eller Shittown som McLemore kaller det) for å undersøke det McLemore hevder er et mord gjort av en rik familie i byen. Resten er spoilers. Podkasten utvikler seg til mye mer enn det, og om du er fan av serier som Serial og This American Life er dette en perfekt serie for deg. Podkasten har vunnet flere priser, og ble lastet ned hele 77 millioner ganger et år etter den kom ut i 2017.

Jan Thomas og Einar blir venner

Om ikke Lørdagsrådet har en selvforklarende tittel, så har i hvert fall «Jan Thomas og Einar blir venner» det. Jan og Einar diskuterer, utfordrer hverandre og blir bedre kjent. Og selvsagt må de finne på ting sammen, sånn som ekte venner gjør. For kan egentlig to så ulike mennesker som Jan Thomas og Einar bli venner, på ekte?

Status

Elsker du Sophie Elise? Elsker du å hate Sophie Elise? Sophie Elise har mer på hjertet enn det er plass til på bloggen/snap/Instagram/Facebook, og inviterer derfor hun venninna Fetisha til studio hver uke for å oppdatere deg på hva som er status i livet akkurat nå. Velkommen til enda mer Sophie Elise i monitor.

The Kåss Furuseths

En av de morsomste jabbe-podkastene i Norge akkurat nå. Om du lurer på om Sylvi Listhaug liker Pepsi Max så er dette podkasten for deg. Søstrene Else og Ramona inviterer på brunsj hver søndag, med én ledig plass til kjente gjester, lyttere, elektrikere på besøk, ja, du skjønner.

Monday Morning Podcast

Bill Burr var en av verdens første podkastere i historien, da han på tidlig 2000-tallet ringte inn til en tjeneste som tok opp samtalene hans som ble postet til fans over hele verden. Siden den gang har Bill Burr lagt ut rundt tre kvarter med drøs og utløp av frustrasjon hver mandag og torsdag. Hvordan får han det til? Han prater med seg selv fra sofaen, sengen eller på turné. NB: Tidvis mye amerikansk sport.