På jakt etter ny serie? Disse er verdt tiden din

Serier er som kjærlighet.

Jo sterkere og bedre de er, dess mer hjerteskjærende og brutalt føles det når de tar slutt.

Men som Nelly Furtado synger: «All good things come to an end». Derfor er det på tide å slutte å sutre over at «Ingenting kan noensinne måle seg med Breaking Bad» eller «Game of Thrones burde ha sluttet sånn og sånn».

Disse seriene er (helt objektivt sett) absolutt verdt din dyrebare sofatid.

The Knick (2014–2015)

Hvis du blander Boardwalk Empire med Greys Anatomy, så har du The Knick.

Denne serien gir et mørkt innblikk i livet på et New York-sykehus på starten av 1900-tallet. Legene sniffer kokain, keisersnitt har ingen fødende ennå overlevd og operasjoner foregår i et auditorium med samfunnstopper og andre kirurger som publikum.

Nitrist at det ikke ble lagd flere enn to sesonger!

Hvor: HBO

Hvor mye: To sesonger

Dead to Me (2019-)

Hvis du har sansen for drama og mørk humor med alvorlig undertone, er dette serien for deg.

Eiendomsmegleren Jen mistet mannen sin i en tragisk hit-and-run-påkjørsel. Dette takler hun med store doser sarkasme, raseri og å sitte alene i bilen og høre på heavy metal. I en sorggruppe møter hun sprudlende Judy, som viser seg å bære på en stor hemmelighet.

Bare å glede seg over at denne godbiten har blitt fornyet til sesong to.

Hvor: Netflix

Hvor mye: Ti episoder

The Night Of (2016)

Denne miniserien kan lett slukes i ett jafs, så sett gjerne av en hel kveld.

Den sjenerte og pliktoppfyllende studenten Nasir Khan blir med en jente hjem fra byen. Når han våkner om morgenen, finner han henne drept. Uten noe minne om hva som skjedde den skjebnesvangre natta, blir han virvlet inn i en verden med rettsvesen, advokater, fengsel og politiavhør.

Nervepirrende og altoppslukende!

Hvor: HBO

Hvor mye: Ni episoder

Masters of Sex (2013–2016)

Hvis du tar Mad Men og bytter ut reklamebransjen med pionérene innen seksualforskning, så har du Masters of Sex.

Man får kanskje litt 50-shades-assosiasjoner til tittelen, men Masters er altså navnet på legen som var blant de første til å forske på den menneskelige seksualitet. Dr. William Masters risikerer både rykte og anseelse blant kollegaer når han begynner å forske på dette «perverse og forbudte» området. Etter hvert møter han forskningspartneren Virginia Johnson, som også får en sentral rolle for historien.

Ikke for de som må ha mye action hele veien, men dersom du digger 50- og 60-tallet, nyter et godt drama og et medrivende karaktergalleri, er dette serien for deg.

Basert på faktiske hendelser.

Hvor: HBO

Hvor mye: Fire sesonger

The Americans (2013–2018)

Spionspenning blandet med familiedrama, lagt til 1980-tallet og den kalde krigen mellom Russland og USA. Kan det bli bedre?

Elizabeth og Philip er tilsynelatende et normalt amerikansk ektepar. De driver et reisebyrå sammen og har to barn. Det ingen vet er at de for mange år siden ble spesialtrent i Sovjetunionen til å skli inn i det amerikanske samfunnet, til å oppnå viktige personers tillit og til å «ta seg av folk som er i veien». En dag flytter FBI-agenten Stan Beeman inn i nabohuset, og ting blir komplisert.

Denne serien byr på nervepirrende spenningsscener som får deg til å glemme å puste, men også på intenst, menneskelig drama. Dette er ikke en spionserie med tydelig «de gode mot de onde», og det er nettopp en av de tingene som gjør den så bra.

Se den, du bare må se den.

Hvor: Netflix

Hvor mye: Seks sesonger

Le Bureau (2015-)

Og vi kjører på med nok en spionserie. Hvorfor? Fordi spioner er kule, og det er sykt spennende, vel!

Agenten med dekknavn Malotru kommer tilbake til Frankrike etter seks år undercover i Syria. Mens han blir satt til å trene opp den uerfarne Marina, som skal til Iran, klarer han ikke å gi helt slipp på dekkidentiteten fra Syria. Og selvfølgelig er det en dame han ikke klarer å glemme helt. På toppen av dette forsvinner en annen agent som er plassert i Algerie, og byrået må sette inn alle krefter på å finne ham før det er for sent.

Meget spennende serie, og ikke minst tidsrelevant.

Hvor: NRK

Hvor mye: Fire sesonger

Mindhunter (2017-)

Liker du Criminal Minds? Eller har en fascinasjon for seriemordere? Denne serien tar for seg starten på adferdsanalyse innen FBI.

Vi møter Holden Ford, en særdeles ivrig og relativt nyutdannet FBI-agent. Han fascineres av psykologien som driver mordere, men når han prøver å få med seg andre på å utforske dette feltet, møter han som alltid gamle ringrever som ikke ser nytten. Omsider får han likevel med seg en mann med navn Bill, og sammen bestemmer de seg for å finne ut hvilke psykologiske mønstre som ligger bak kriminelle handlinger.

Hovedrolleinnehaver, Jonathan Groff (kjent fra blant annet Glee), tilfører virkelig serien det lille ekstra!

Hvor: Netflix

Hvor mye: Ti episoder (sesong to kommer i løpet av året)

Lik Meg (2018-)

Lik Meg er laget for NRK Super og handler om syvendeklassinger. Hvorfor gidder da en 25-åring som undertegnede å se det? Fordi det passer for alle som skal bli, er, har vært eller kjenner noen som har vært i 12–13-årsalderen.

Temaet er i stor grad utestenging og vennskap, og det er til tider hjerteskjærende å se hvordan de behandler hverandre. Skuespillerne er troverdige og veldig imponerende med tanke på sin unge alder.

Ikke rart at denne serien har kommet inn i pensum på flere skoler!

Hvor: NRK

Hvor mye: To sesonger

Kampen For Tilværelsen (2014–2015)

Nei, det er ikke snakk om Farmen. Dette er, helt objektivt sett, kanskje den beste norske humor/dramaserien som er laget.

Polakken Tomasz reiser til Norge for å finne sin ukjente far. I jakten på faren møter han en rekke norske middelklassefamilier, med hver sine større og mindre i-landsproblemer.

Denne serien, skrevet av Erlend Loe, er helt ustyrtelig morsom. Hvis du digger absurd humor, er denne for deg.

Hvor: Først lå den på NRK, så ble den snappet opp av HBO. Nå ser det ut til at den er borte derfra også, men episodene ligger ute på YouTube.

Hvor mye: To sesonger