Fredag kveld kan Viking-Lasse fra Verdal danse seg til topps i Italia

Den norske vikingen er nemlig én av seks finalister som fredag kveld skal danse om seieren i den 14. utgaven av «Ballando con le Stelle» - Italias svar på «Skal vi danse».

I en forhåndsomtale før kveldens finale nevnes Matberg som en outsider, men det står også at: «Den norske marineoffiseren, sexsymbolet og Instagram-stjernen utfordrer kroppen sin (han er 1,97 meter høy, 118 kilo tung og bruker 47 i sko) og demonstrerer at det er ingen begrensninger på dansegulvet».

Matberg ble nummer tre etter denne dansen i semifinalen forrige uke:

Gode danseskills

Ukentlig siden slutten av mars har Matberg vrikket dansefoten på italiensk TV.

Her har han danset alt fra vals, freestyle, tango og salsa.

Da deltakelsen var bekreftet, sa manageren at 33-åringen hadde en viss rytme i kroppen.

Italiernerne har sverget til både yrket og looken til Matberg. På scenen har han vært utkledd som både marineoffiser og viking.

Underveis har det gått svært bra resultatmessig, også dommerne har latt seg imponere.

– I starten var du stiv som en stokk. Vi forventet oss ingenting av deg på dansegulvet. Men du har tatt noen enorme skritt, fikk Matberg høre fra ekspertene etter forrige ukes semifinale.

I den 7. epsioden, hvor blant annet den verdenskjente fotballspilleren Alessandro del Piero var gjest, danset Matberg seg helt til topps med denne opptredenen:

Øving, øving, øving

33-åringen kommer opprinnelig fra Verdal, men jobber som offiser i sjøforsvaret i Stavanger. Han tok også med seg det italienske TV-teamet hjem til oljebyen på 17. mai.

Han ble for alvor kjent tilbake i 2015. Da hadde han fått 25.000 følgere på Instagram for sitt urnorske viking-utseende.

Nå har følgertallet steget over 600.000. Underveis har det bydd på uante muligheter for 33-åringen, som har blitt nevnt av nettaviser verden over.

Matberg har pedlet mellom jobben i Stavanger og dansingen i Italia. I programmet har han sagt at det har vært krevende, og at det kan gå lang tid mellom hver gang han får sett familie og venner.

Før fredagens finale har antall øvingstimer gått i taket, og med god grunn.

– Dette er episode ni, det vil si at vi har ni koreografier som må sitte, for i finalen kan vi risikere å måtte danse alle sammen, sier Matberg til TV2.

Byas har forsøkt å komme i kontakt med Matberg, men har dessverre ikke lykkes. Finalen sendes på den italienske TV-kanalen Rai 1 klokka 20.35.