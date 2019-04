GoT-øyeblikkene vi aldri glemmer

Åh, det er har vært så mange. Det er vanskelig å bare velge noen, men vi har da gjort et forsøk.

Valhar morghulis!

SPOILER ALERT! Har du ikke fått med deg de sju første sesongene, bør du stoppe å lese. Ellers er det ingen spoilere fra sesong 8!

#1: Bran faller

Ja, dette var jo et kinderegg av en hendelse. Ikke bare fant vi ut at Lannister-tvillingene nærte litt mer enn søskenkjærlighet til hverandre, og at Jaime Lannister var en iskald fisk som kunne dytte Bran (bare barnet!) ut av et tårnvindu. Men vi fant også ut at dette var en «eneste regelen er at det finnes ingen regler»-kind of serie.

#2: Ned Stark blir henrettet

Apropos #1! Vi som ikke hadde lest bøkene i forkant trodde jo at Ned Stark (Sean Bean) var frontfiguren med stor F. Også kapper de hodet av ham? Det går ikke an! #wtf

#3: Mother of Dragons

Tidenes gamechanger. Klekk, klekk, klekk. For hvem tør å tulle med dama som kommer vandrende ut av et flammehav med tre drager som kaller henne «mamma», liksom?

#4: Jaime blir godgutt

Da vi endelig hadde plassert Jaime Lannister i evil-boksen, så går han hen og får lanken kappet av og opptil flere anfall av godhet når han gjør sitt for å redde sin medfange Brienne of Tarth. Og etter dette blir vi vel egentlig bare mer og mer glade i «Kingslayer», må jeg si.

#5: Muren faller

Snakk om sesongavslutning! Murer som faller er selvfølgelig episk i seg selv, selvfølgelig. Jeriko, Berlin... Men isdrager(!) som river murer er level up.

#6: The Red Wedding

Brylluper blir aldri det samme etter denne episoden. Det som skulle være en festlig greie (hvis «tvangsekteskap» kan kalles for dét, da), ender opp i massemord og drap av hovedkarakterer.

#7: Battle of the Bastards

Det er så mye å tape. Og så mye å hevne. Og det er allitterasjon og alt! Kort fortalt: Ramsay Snow - den sadistiske sønnen til Roose Bolton (forræderen, som gikk over til Lannister-siden og fikk Winterfell i premie), møter Jon Snow på slagmarken. Heldigvis finnes det noe som heter karma, også i fantasy-verdenen.

#8: Jon Snow gjenoppstår

Siden hovedkarakterer knertes av i hist og pist i denne serien, var det mange av oss som tenkte at nå var det slutt for Snow også. Men puh! En hendelse som sikkert kunne vært verdt en helt ny helligdag eller noe.

#9: The Mountain vs. The Red Viper

I avdelingen for fæle folk finner vi også The Mountain. Voldtekt og drap er passe hverdagslige greier for denne typen. Derfor håpet vi selvfølgelig på at Oberyn Martell - aka The Red Viper - endelig skulle få sin hevn da de to møttes i tvekamp. Og lenge så det slik ut, men dét håpet forsvant med en litt for hardhent tommelmassasje i øyehulene. Dessverre.

#10: Joffrey dør

Men det er ikke bare heltene som faller som fluer i GoT. Også slemmingene får sitt. Joffrey ser gjerne ut som den tredje Carter-broren (for de av oss som husker Nick og Aaron?), men er omtrent like uskyldig som latex.

#11: Littlefinger dør

Sniken Littlefinger har snoket seg unna lenge. Men i sesong sju var det endelig nok. Etter å ha forsøkt å spille Arya og Sansa opp mot hverandre, ble han rett og slett outsmartet av Stark-søstrene. #whoruntheworld

#12: Cersei blåser opp Sept of Baelor

Cersei er det kvinnelige alibiet på skurke-sida. Og det å blåse opp hele Septen ved hjelp av wildfire med en haug med folk inni der - inkludert svigerdatteren, for å slippe unna en rettssak, kan vi vel si er passe kynisk.

#13: Princess Shereen brenner

Og når vi snakker om familie og kynisme; Stannis Baratheon! For når ting ser mørkt ut og seieren glipper, er hans svar på problemet å brenne sin egen datter som en ofring til The Lord of Light. #DadOfTheYear

#14: Arya tar hevn

Åh, revenge is a dish best served cold. Gjerne i form av pai. Walder Frey får som fortjent, det er sikkert og visst.

#15: Sansa tar hevn

The Revenge Sisters, derane. Sansa har nok fått mye tid til å planlegge beste måten å kvitte seg med psykopaten Ramsay Snow. Og endelig får han smake sin egen medisin!

#16: Hold the Door

Sjukeste episoden! Den digre mannegutten (ikke Trump, nei) som bare går rundt og sier «Hodor» har jo vært en del av gjengen som passer på Bran oppi nord. Og så får vi altså endelig vite grunnen til at han både mistet vettet og alle andre ord enn «Hodor» i skolten. #mindblown

#17: Jon Snow er ikke Jon Snow

Altså, man bringer jo ikke folk tilbake fra de døde sånn helt uten grunn. Blodfansen har jo spekulert i dette en stund, så det kom ikke akkurat som et sjokk, men i sesong sju fikk vi det altså endelig bekreftet: Jon Snow er en Targaryan - og den som egentlig skal sitte på den langt ifra strømlinjeformede jernklumpen alle slåss om.