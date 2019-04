Tolv strømmetips for den beste underholdninga i påska

Her får du tolv knakende gode strømmetips, for store og små!

Den pensjonerte detektiven Hercule Poirot, mottar truende brev signert «ABC». Poirot setter i gang en etterforskning for å finne morderens identitet.

Unforgotten

Her følger vi politibetjentene Cassie Stuart og Sunny Khan, som gradvis avdekker for lengst glemte hemmeligheter. Disse har stor betydning for etterforskninga og de fire potensielle mistenkte - og Cassie og Sunnys egne liv.

Wisting

En mann blir myrdet, og politietterforskeren Wisting kommer på sporet av en seriemorder som har lurt seg unna FBI i 20 år. Samtidig jobber datteren hans med en artikkel som setter henne i stor fare.

Hopp

I samme ånd som Alvin og Gjengen. De aller beste nyvinningene innen moderne dataanimasjon sammen med ekte skuespillere. Hopp forteller den komiske historien om Fred, en arbeidsløs slamp som ved et uhell kjører på påskeharen og må gi ham husly til han blir bra. Mens Fred sliter livet av seg med verdens verste husgjest, lærer de seg begge en viktig lekse om hva som må til for å bli en ansvarlig voksen.

Manhunt

Denne serien er basert på den sanne historien om London-politiets etterforsker Colin Sutton, og hans jakt på seriemorderen Levi Bellfield.

Påskenøtter

En klassiker! Visuell spørrelek for hele familien. Har du løsningen?

Cheat

Denne intense, psykologiske thrilleren er sentrert rundt et farlig forhold mellom universitetsprofessor Leah og hennes student Rose. Hvor langt er vi villige til å gå for det vi tror på? Og til hvilken pris?

The Miracle

Under et raid mot gjemmestedet til en mafiaboss, finner politiet en plastskulptur av Jomfru Maria - som gråter blod.

Vera

En skarp detektiv med et kaotisk liv - Vera Stanhope jakter drapsmenn, kidnappere, og etterforsker utpressing.

Superkrim

Hver dag i påsken skjer det skumle, mystiske og morsomme ting i NRK Super.

De fem legendene

Den onde ånden Pitch Black planlegger å ta over verden ved å fjerne all troen til barna og dermed ta vekk all lykke. Jack Frost styrer vinteren for millioner av barn, men har aldri blitt sett av en eneste en. I tillegg lurer han på hvordan han er til og hva han egentlig er til for. Så blir han utvalgt som en av Legendene, som er høytidsfigurer med magiske krefter..

Foyle's war

Det er midt under andre verdenskrig, men etterforsker Foyle kjemper sin egen krig mens han etterforsker krimgåter på Englands sørkyst.