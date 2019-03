HBO planlegger ny fantasyserie

En fantasyserie om det krigsherjede Asunda, som blant annet er inspirert av JRR Tolkiens Midgard, kan være på gang.

Her skal det også være referanser til både gresk mytologi og til Westeros, der «Game of Thrones» utspiller seg, melder TT.

«Game of Thrones»-stjerne hjerneoperert to ganger Skuespiller Emilia Clarke (32), som spiller dragedronningen Daenerys Targaryen i HBO-serien «Game of Thrones», avslører at hun holdt på å dø av en hjerneblødning etter første sesong.

Forfatteren er Sebastian A. Jones, som har publisert fortellinger på sitt eget forlag, Stranger Comics, ved hjelp av såkalt grasrotfinansiering, skriver Deadline.

Serien, som foreløpig er på planleggingsstadiet, skal følge en foreldreløs jente som ble født under voldsomme omstendigheter i en liten ørkenby. Hun er et barn av to riker, og jaktes på av alle samtidig som hun selv søker etter sitt opphav – og prøver å finne motet til å kjempe mot en gammel fiende.

Kit Harrington måtte ha angstterapi etter Jon Snow Skuespilleren Kit Harrington sier at presset ble stort da hans rollefigur Jon Snow fikk en fremtredende plass i HBO-serien «Game of Thrones». Så stort at han måtte søke terapi.

For tiden forbereder HBO seg på å sende den åttende og siste sesongen av «Game of Thrones», og kanskje kan den kommende historien om Asunda bli arvtakeren: Også her er magi og sverd ofte avgjørende for den videre skjebnen til karakterene, heter det fra filmnettstedet.

Den umåtelig populære fantasyserien «Game of Thrones», som baserer seg på George RR Martins bøker, ble første gang sendt i 2011. Siste sesong får verdenspremiere 14. april.