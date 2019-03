Fem «ukjente» serier du bør få med deg

«Har du noen serier jeg kan se?»

Vi har vel alle vært der at vi graver langt ned i internett for å finne nye serier, som faktisk er verdt å bruke tiden på. Populære serier som Game of Thrones, Breaking Bad og Stranger Things har vel de fleste sett? Hvis ikke har du nok hørt om de iallfall.

Men det finnes også veldig gode serier som ikke har fått like mye oppmerksomhet. Her kommer fem serier som passer bra for både ungdom og voksne, og som ikke er like populære som de nevnte.

Banshee

HBO Nordic, 4 sesonger. IMDB rating: 8,4

Rett ut av fengsel finner Lucas Hood seg i en situasjon hvor han tar over identiteten til byen Banshees døde sheriff. Hood er på leit etter kvinnen han elsker, og håper å få henne tilbake etter 15 år bak murene.

Han finner seg til rette i den nye byen, og gjør jobben som sheriff til sin egen, samtidig som han prøver å unngå sin store kjærlighets far.

Faren er en ukrainsk gangster, som vil drepe både sin datter og Hood for å ha forrådt ham i fortiden.

Graceland

Viaplay, 3 sesonger. IMDB rating: 7,7

I denne serien møter vi folk fra forskjellige etterretningsavdelinger, som FBI, DEA og ICE. De er samlet som undercover-agenter i et hus som blir kalt Graceland, ved stranda i California.

Mike Warren er hovedpersonen og den nyeste inn i Graceland etter at han nettopp er ferdig med utdanninga ved Quantico. I huset jobber de sammen for å stoppe narkotikakriminaliteten i California, men det er enklere sagt enn gjort.

Og som i alle dramaserier, er det ikke bare fryd og gammen mellom agentene.

Altered Carbon

Netflix, 2 sesonger. IMDB rating: 8,2

Altered Carbon kom ut i starten av 2018 og er en av Netflix’ dyreste serier og er basert på boken med samme navn fra 2002.

Handlingen tar plass 360 år fram i tid, i framtidens San Fransisco, i serien kalt Bay City.

Minnene og bevisstheten til menneskene kan digitaliseres og lagres i en chip. Når kroppen deres dør, overføres chipen til en ny kropp og du kan leve livet ditt som vanlig igjen.

Hovedpersonen, Takeshi Kovacz er en elitesoldat fra fortiden og våkner opp i en ny kropp hundrevis av år fram i tid, uten å vite hvorfor. En av verdens mektigste menn har behov for tjenestene hans.

La casa de papel

Netflix, 3 sesonger. IMDB rating: 8,6

La casa de papel, eller Papirhuset på norsk, er en spansk TV-serie. Serien handler om et godt planlagt angrep på «The Royal Mint of Spain». «The Professor» er en mystisk mann som planlegger det største ranet i historien og med seg på laget får han åtte personer som ikke har noe å tape. Målet er å komme seg inn i «The Royal Mint» i Madrid og skrive ut 2,4 milliarder euro.

Skuespillerne og språket er spansk, men det er ikke vanskelig å få med seg hva som skjer når du har engelsk eller norsk tekst.

Friday Night Lights

TV 2 Sumo, 5 sesonger. IMDB rating: 8,7

For mange er Friday Night Lights en av de største seriene fra ungdomstida, mens andre ikke har hørt om den engang. FNL hadde premiere i 2006 og kan derfor være verdt å nevne overfor dagens ungdom. Dersom du liker One Tree Hill, kommer du garantert til å like Friday Night Lights også. Selv om de to seriene er forskjellige, går det mye i de samme temaene. High school, familie, idrett og generelt drama fra ungdomstida.

I serien følger vi spesielt coach Eric Taylor og hans familie. Han er trener for Dillon Panthers, et amerikansk fotballag på en high school i Texas. Etter hvert som sesongene går får vi også se Michael B. Jordan, som spiller stjerne-quarterback på skolelaget sitt.

Mye drama, mye følelser og litt latter får du i disse fem sesongene.