«Paradise Hotel»-deltaker hevder hun ble frastjålet mobil med nakenbilder: - Absolutt ikke et PR-stunt

– De finner nok veldig mye kjedelige ting som regninger, selfies, kleine bilder fra fylla, kyssebilder med kjæresten og selvfølgelig store mengder med nakenbilder, sier Vik til Nettavisen, som først omtalte saken.

Det var under premierefesten i Oslo mandag 11. mars at Kvinesdal-modellen Lea Vik oppdaget at hun hadde mistet både mobil og lommebok, skriver Nettavisen.

Dette skjedde ifølge Vik i 23-tiden på kvelden, etter at hun glemte verdisakene i garderoben på utestedet i et par minutter.

Paradise-Tea (20) kjempet i seks år for å få terrorerstatning Som eneste trønder så langt på Paradise Hotel, er Tea Kristine Broholm (20) fra Hitra langt ifra det hun kaller «en typisk deltager».

Kort tid etter oppdaget hun at uvedkommende hadde hacket hennes kontoer på sosiale medier og endret alle passordene. Vik hevder at hun deretter brukte applikasjonen «Find my Iphone», noe som viste at mobilen hadde endt opp i Bergen seinere samme uke.

KRSby har sett dokumentasjon på anmeldt forhold fra politiet, og at forsikringsselskapet har godkjent hennes forsikringskrav i forbindelse med tyveriet.

– Ikke et PR-stunt

Vik forteller til KRSby at hun i etterkant av hendelsen har blitt beskyldt for at tyveriet var et PR-stunt for å blant annet få flere følgere.

Det har hun følgende kommentar til:

– Jeg fikk en lang kommentar fra en lokal om at dette var et PR-stunt, og at jeg lurte mine følgere. At det hele var et stunt for å få flere følgere. Det er helt feil. Dette er absolutt ikke et PR-stunt, sier Vik til KRSby fra en lånetelefon.

Etter tyveriet brukte Vik to døgn på å få kontroll over kontoene på sosiale medier. Siden hun manglet hovedmobilen, måtte hun ty til verifisering og lage nytt passord via mail-kontoene, og deretter logge inn med en lånetelefon fra kjæresten med nytt SIM-kort.

Verre var det med lommeboka som ble stjålet, som inneholdt flere kort.

– Selv om jeg sperret kortene, har de klart å bruke rundt 3500 kroner. Jeg mistenker at de har brukt trådløse tjenester på ulike steder hvor maksbeløpene er 200 kroner. De har tatt ut 200 kroner om gangen, hevder Vik.

Intimbilder på avveie

På mobilen var det også intime bilder av Vik. Men dette tar hun med knusende ro.

Vik er nemlig vant til å dele temmelig dristige bilder på Instagram-kontoen sin, hvor hun har opparbeidet seg 8,500 følgere, mye takket være deltakelsen på årets «Paradise Hotel».

– Om de finner et nakenbilde de har lyst til å legge ut, så for all del – det er bare å dele «nudes». Det ligger flust av dem ute på Instagram-profilen min fra før. Om de vil avsløre at jeg er i et forhold, så avslørte jeg det selv tidligere den dagen, sier Vik til Nettavisen.

Tidligere har Vik også prydet dobbeltsider i «Vi Menn», og jobber til daglig for Steinbru Models i Stavanger, samt bartender på Maritim Fjordhotel i Flekkefjord, og som makeupartist for Make Up by Leavik.

Tydelig taktikk

I forkant av årets første episode la ikke Kvinesdal-modellen skjul på at hun ville gjøre alt for å komme seg til finalen på skandalehotellet.

– Hvis jeg vil noe, så gjør jeg det. Taktikken min i «Paradise Hotel» er å spille meg inn på guttene. Jeg vet at jeg kommer godt overens med guttene, fortalte Vik i et videoportrett på nettstedet Viafree.no.

Presseansvarlig for Free TV, Viafree Norway og årets «Paradise Hotel Norge», Andreas Framnes, sa til KRSby før premieren at årets deltakere er spesielt opptatte av å vinne, uansett hva som kreves.

– Alt ligger til rette for at den kommende sesongen av «Paradise Hote Norgel» blir den mest spektakulære. Deltakerne er tydelige på at de er der for å vinne, og det blir særdeles spennende å se hvordan de forskjellige lagene takler de mange prøvelsene som garantert kommer, skriver Framnes.

I tillegg til hoved-deltakerne i årets sesong, sjekket det også inn en bunke kjendiser på hotellet i Mexico: