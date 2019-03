Dette bør du vite før den siste sesongen av «Game of Thrones»

Hvilke av favorittkarakterene våre dør denne gang? Hvem står igjen øverst på jerntronen? Svarene får vi i løpet av sesong 8.

14. april er datoen GoT-entusiaster verden over har ventet på i halvannet år. For norske seere kommer episoden ut natt til mandag 15. april.

Stolte av sterke «Game of Thrones»-roller Et av anmeldernes ankepunkter mot «Game of Thrones» fra starten var at den var «kvinnefiendtlig». Sentrale castkilder tar avstand til kritikken.

Den nye sesongen består av kun seks episoder som varer mellom 55 og 85 minutter. Dersom du er en av dem som ikke gidder eller har tid til å se sesong 7 om igjen, har Byas laget en liten oppsummering.

OBS OBS: SPOILERE!

Dette har skjedd

På ekte Game of Thrones-vis avsluttet sesong 7 med et brak og la igjen et ønske om å få se neste episode med en gang. Vi kan jo starte med det siste som skjedde.

Dragen, som Night King tok fra Daenerys Targaryen, raste hele «The Wall» og gjorde at «the white walkers» kunne spasere videre sørover i Westeros. Der befinner flere av de viktige personene seg. Blant annet søstrene Stark, Arya og Sansa, men også fan-favoritt Samwell Tarly.

Og der stoppet sesong 7. Vinteren har for alvor kommet.

I starten av sesongen tok Arya hevn på House Frey og forgiftet hele familien etter deres rolle i «The Red Wedding». Hun drepte også den gamle Stark-vennen Lord Baelish, også kjent som Littlefinger, senere i sesongen.

Den ubehagelige sannheten

Jon Snow og Daenerys Targaryen, også kjent som Khaleesi, møttes for første gang i sesong 7. Ikke bare møttes, de utviklet også et kjærlighetsforhold.

Det de to ikke vet, som vi seere fikk vite i løpet av sesongen, er at Daenerys faktisk er tanta til Jon Snow og at hans ekte navn er Aegon Targaryen. Faren til Jon er Rhaegar Targaryen, Daenerys storebror og tronarving da han døde. Det gjør også at det er Jon som har rett på jerntronen, ikke Daenerys.

Ut fra traileren til den kommende sesongen, ser det ut til at Jon skal fly på dragen Rhaegal, oppkalt etter faren.

Ny George R.R. Martin-serie til Netflix Netflix slipper snart serien «Nightflyers» basert på en science fiction-historie signert «Game of Thrones»-forfatteren George RR Martin.

Forhåpentlig får vi se øyeblikket de finner ut at de er i slekt, men som Game of Thrones har vist oss tidligere - det er ikke sikkert at de bryr seg.

Cersei Lannister lovet å kjempe sammen med Daenerys og Jon mot Night King og «the white walkers», men vi får raskt vite at hun ikke har planer om å holde det løftet. Kan man egentlig noen gang stole på Cersei?

HER KAN DU SE TRAILEREN TIL SESONG 8:

Hva kan skje i sesong 8?

Foreløpig er det overraskende lite som har lekket ut om den siste sesongen, men ryktene skal ha det til at episode 3 er et eneste stort slag, som kommer til å vare omtrent hele episoden.

Hvordan er stemninga når Jon og Daenerys kommer fram til Winterfell og treffer Arya og Sansa? Det er vanskelig å tenke seg at de to søstrene kneler for «Mother of Dragons», slik Jon gjorde.

Hvem er egentlig Azor Ahai? Helten som reddet verden fra den lange natta og som skal komme tilbake å redde verden nok en gang. Game of Thrones-fans har spekulert i nesten alle karakterene og muligheten for at de kan være Azor Ahai, men de fleste bevisene peker mot Jon Snow og Daenerys Targaryen.

SE TEORI OM AZOR AHAI HER: