Seks reality-serier for deg som trenger noe å gjøre denne helga

Om noen måneder starter «Paradise Hotel», og etter hvert kommer «Ex on the Beach» opp med ny sesong. Før den tid er det mer enn nok av andre reality-serier å se mens man venter. Her er noen av våre anbefalinger.

Wahlgrens verden

Svenske Pernilla Wahlgren er kjent med slagere fra 80-tallet som Picadilly circus og Jag vill om du vågar. Hun ble født inn i en kjendisfamilie av foreldrene Christina Schollin og Hans Wahlgren, og nå har hun selv fire barn. Influenser Bianca Ingrosso og artist Benjamin Ingrosso er to av dem.

Serien følger familiens kaotiske liv med masse humor og pinlige situasjoner. Dette er en serie man kommer i godt humør av!

The real housewives of Beverly Hills

Dette er en serie de aller fleste kjenner til, men nå er det kommet en helt ny sesong av den populære serien med de elleville Hollywood-fruene.

Queer eye

En ny Fab Five-gjeng gir menn råd om mote, styling, mat, kultur og design i en helt ny versjon av den Emmy-vinnende realityserien. De klarer å overvinne hjertet til de aller fleste.

Shane Dawson

Dette er ikke en serie på lik linje med de andre seriene. Shane Dawson er en av de som har lagd Youtube-videoer lengst, og har hele 21 millioner abonnenter. Han har nylig lagt ut en serie hvor hver video er over én time, og handler om konspirasjonsteorier.

Fordelen med Youtube er at det er helt gratis, og Shane Dawson sine videoer er en helt annen måte å se reality-serier på. Hvis du ikke er interessert i konspirasjonsteorier, har han også laget en dokumentar på den omstridte Jake Paul på hele åtte episoder.

Jorden rundt på seks steg

Denne serien fra NRK handler om en teori som sier at alle på kloden er forbundet gjennom seks bekjentskap. Hver episode er det to nye kjendiser, som styrer showet selv. Serien har med kjendiser fra Sophie Elise Isaachsen, Leo Ajkic til Jenny Skavland og Robert Stoltenberg.