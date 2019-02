Singel på valentines? Her er vår topp 10-liste med filmer om vennskap

Vi i Trd.by har samlet noen av våre favorittfilmer med scener om vennskap og «girl power»!

1. Wild child

Denne klasikkeren av en chick flick kom ut i 2008, for elleve år siden. Vi ser denne filmen flere ganger i året, og musikken i filmen er også helt fantastisk. Med Emma Roberts i spissen leder hun en gjeng litt streite britiske jenter til å finne på masse skøyerstreker så hun kan bli kastet ut av skolen. Etterhvert har hun det så gøy med jentene at hun ikke vil bli kastet ut likevel.

Og ja, det er litt kjærlighet i filmen, men likevel er det et stort fokus på vennskap og skikkelig girl power. Dette er den filmen vi garantert kommer til å se på valentinsdagen! Vår favorittscene er definitivt når de er i en bruktbutikk og prøver klær til kveldens skoleball.

2. Ocean's 8

Når Debbie Ocean (spilt av Sandra Bullock) kommer ut av fengsel har hun hatt god tid på å tenke gjennom sitt neste store ran. Hun samler en gjeng med kule og veldig ulike kvinner som sammen planlegger et enormt ran på Met gallaen.

Filmen er proppfull av kjente skuespillerinner som Anne Hathaway, Mindy Kalling Cate Blanchett, Helena Bonham Carter og ikke minst Rihanna.

3. The kings of summer

Denne filmen er perfekt om du savner sommer og skolefri. The kings of summer handler om tre tenåringsgutter som bestemmer seg for å rømme fra familiene sine for å bygge et trehus i skogen der de skal leve av naturen. Filmen er helt ulik noe vi har sett før og musikken er i tillegg helt fantastisk.

Hvis du fremdeles trenger litt overbevisning så er en av skuespillerne i filmen Moises Arias, kjent fra Hannah Montana hvor han spilte Rico.

4. De urørlige

Denne filmen er perfekt for deg som vil gråte av noe annet enn fortapt kjærlighet. Denne filmen handler om et utrolig vennskap mellom millionæren Philippe som er lam og sitter i rullestol og Driss, hans nye personlige assistent. Her er det bare å gjøre seg klar for gråting.

5. Den utrolige reisen

Hvis du er født på 90-tallet har du garantert sett denne filmen i løpet av oppveksten! Den utrolige reisen handler om tre kjæledyr som blir etterlatt når familien deres reiser på ferie. Dyrene forstår ikke hva som skjedde, og bestemmer seg derfor for å dra på en reise gjennom hele USA for å finne familien sin.

Filmen fra 1993 er både trist, fin og nostalgisk. Den passer for både barn og voksne.

6. The perks of being a wallflower

Filmen fra 2012 handler om den innadvendte Charlie som starter på videregående i USA. Han sliter med mange ting i livet, blant annet har hans bestevenn nettopp tatt selvmord og i tillegg sliter han allerede med psykiske lidelser.

I det han starter på skolen sliter han med å få venner. Etterhvert blir han tatt inn i varmen hos to elever som går sitt siste år på skolen, Sam og Patrick. Filmen inneholder ungdomsklisjeer, fester, kjærlighet, seksualitet, vennskap og vanskelig følelser.

7. Gutten i den stripete pyjamasen

De aller fleste har nok sett denne filmen fra før av, men hvis du virkelig ikke vil være i valentinsdag-stemning så er dette filmen for deg. Filmen handler om et overraskende vennskap mellom Bruno, sønnen til bestyreren av en konsentrasjonsleir under andre verdenskrig og en jødisk gutt som bor på konsentrasjonsleiren.

Denne filmen er utrolig trist, men er virkelig verdt å se om du ikke har sett den før.

8. The sisterhood of the traveling pants

Denne klassikeren fra 2005 er verdt et gjensyn! Vil du ikke se filmen kan man lese boka eller høre den på lydbok.

Filmen handler om fire bestevenninner som vil holde kontakten gjennom sommerferien. Alle fire skal helt forskjellige ting, og får ikke sett hverandre før slutten av sommeren. Når de finner et par bukser som passer alle, til tross for at alle fire har helt ulike passformer, blir det deres måte å holde sammen hele sommeren med vandrebuksa.

Her får du både nostalgi, relaterebare karakterer og skikkelig «girl power»!

9. Breakfast club

Hvis du ikke har sett denne før, da er det bare å legge fra deg alt du holder på nå og løpe til nærmeste skjerm. Breakfast club handler om en gjeng ungdommer som alle må sitte igjen på skolen på en lørdag, av ulike årsaker.

Filmen er veldig ærlig på hvordan ulike klikker og vennegjenger ikke har noe med hverandre å gjøre på videregående. Etterhvert viser det seg at de faktisk kan være venner. Dette er en klassiker du ikke kan gå glipp av.

10. Bridge to Terebithia

Bridge to Terebithia er en fin, men trist film om vennskap. Den handler om to barn som utvikler et vennskap i sommerferien og som rømmer inn i en fantasiverden sammen.