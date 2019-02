Helsesista inntar nå også TV-formatet

Tale Maria Krohn Engvik når ut til opptil 150.000 seere på Snapchat daglig. I januar prøvde hun seg i en ny rolle, og dukket opp som seg selv i ungdomsfilmen «Psychobitch», hittil sett av over 70.000 publikummere.

Nå er det duket for en TV-serie for og med, der vanskelige og tabubelagte tema som sex, kropp, nakenbilder, selvmordstanker og kjærlighetssorg blir tatt opp på det pressemeldingen kaller «en enkel og ufarlig måte».

Krohn Engvik skal hver uke ha med seg ungdommer som forteller sine historier og byr på seg selv, melder TV 2.

– Jeg er utrolig takknemlig og glad for å få muligheten til å spre mitt viktige budskap, vise hvordan jeg møter ungdom på en ny måte og nå ut til et enda større publikum gjennom tv-serien, heter det fra Tale Maria Krohn Engvik, som imidlertid sier at det viktigste for henne er å fortsette den frivillige jobben som helsesøster på Snapchat.

Programredaktør i TV 2, Jarle Nakken, mener serien vil underholde både ungdom og foreldre og kaller Krohn Engvik for en viktig stemme i norsk offentlighet fordi hun driver med folkeopplysning rettet mot ungdom.

– I denne serien bryter hun tabuer og snakker om det veldig mange lurer på, men ikke tør å spørre om, sier Nakken.