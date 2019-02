Zombiene vandrer igjen – i en tiende sesong

Zombiedramaet ruller i vei, og det er ingen slutt i sikte med det første, melder TT. TV-selskapet AMC har nemlig gitt grønt lys til en tiende sesong, ifølge et kort klipp som er publisert på sosiale medier.

«The Walking Dead» bygger på tegneseriebøkene til Robert Kirkman, og det handler om en gruppe overlevende etter en zombieapokalypse. Serien hadde premiere i 2010 og her hjemme sendes den på Fox.

Da NTB intervjuet den nye sjefen for «The Walking Dead»-serien, showrunner Angela Kang, i forbindelse med sesong ni, lovet hun nye, spennende karakterer – og en serie som gjenspeiler «den internasjonale verdenen vi lever i». Blant andre Magna, spilt av tyske Nadia Hilker, og Yumiko, spilt av britisk-japanske Eleanor Matsuura, entret serien.

– Hittil har de fleste karakterene vært amerikanske, men dette vil gi serien en ny, internasjonal følelse, mente Kang til NTB i august i fjor.

Inn kom også de døve søstrene Connie og Kelly, spilt av Lauren Ridloff og Angel Theory, begge helt eller dels døve – og begge tar i bruk tegnspråk i serien.

Videre er også Samantha Morton og Ryan Hurst, kjent fra «Sons of Anarchy», å se i den niende sesongen som karakterene Alpha og Beta – leder for gruppen The Whisperers, som flår zombier og kler seg i huden deres for å kunne gå uoppdaget blant dem.