Dette kommer på Netflix i februar

Siempre Bruja

Serien har premiere fredag 1. februar og handler om noe så spesielt som en tidsreisende heks.

18 år gamle Carmen bor i Colombia på 1600-tallet. Hun er slave og lever et hardt liv. I et desperat forsøk på å redde sin kjære reiser hun til nåtidens Cartagena, men det byr selvfølgelig på mange utfordringer som for eksempel å lære seg hva en app er.

Netflix satser på mer natur Strømmetjenesten Netflix har skrevet kontrakt med skaperen av «Blue Planet II», James Honeyborne, skriver Deadline.



Nightflyers

Har også premiere 1. februar og er en amerikansk science fiction-serie om en gruppe forskere som går om bord i et romskip, og møter en utenomjordisk livsform som setter dem alle i fare.

Serien er basert på George R. R. Martins novelle med samme navn, og filmatiseringen av den fra 1987.

Russian Doll

Starter også 1. februar og er opprinnelig en komiserie laget for nett av Natasha Lyonne, Amy Poehler, og Leslye Headland.

Serien er litt som «Groundhog Day», bare at det ikke er samme dagen som oppleves om igjen og om igjen, men samme festen.

Nadia (Natasha Lyonne) dør flere ganger, men våkner opp igjen på samme sted hver eneste gang.

Unauthorized Living

Eler «Vivir sin permiso» som er originaltittelen, har premiere 8. februar og handler om et narkotikakartell i Spania.

Lederen for kartellet har fått alzheimers, og må finne sin arvtager uten å avsløre at han er syk.

Dirty John

Har premiere 14. februar.

Serien startet opprinnelig som en podcast med samme navn av journalist Christopher Goffard, som fulgte den sanne historien om sosiopaten og svindleren John Meehan (Eric Bana) som svindlet seg inn i Debra Newells (Connie Brittton) liv og overtalte henne til å gifte seg etter kun to måneder for å få kloa i pengene hennes.

Miley Cyrus tilbake i mørk TV-serie langt fra Hannah Montana Etter å ha vært blanktskurt Disney-barnestjerne i "Hannah Montana" vender Miley Cyrus nå tilbake til TV-ruten for alvor i en svart og dystopisk science fiction-serie.

The Umbrella Academy

Serien er basert på tegneserien med samme navn skrevet av My Chemical Romance-sangeren Gerard Way og illustrert av Gabriel Bá.

Den handler om en gruppe fremmedgjorte søsken med spesielle evner som finner tilbake til hverandre igjen etter at faren dør på mystisk vis. Premiere 15. februar.

Workin’ Moms

Har premiere 22. februar og er en kanadisk situasjonskomedie av og med Catherine Reitman, som handler om den moderne kvinne og om hun virkelig kan klare å sjonglere barn, karriere, ekteskap, og så videre.

Det kan for eksempel være utfordrende å jobbe mens man ammer, og mange kan vel kjenne seg igjen i en og annen pinlig brystpumpesituasjon.