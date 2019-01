Disse seriene gleder vi oss til å se nå i januar

Nytt år, nye muligheter, nye serier!

Vi har letet frem premieredatoene for både kjente og nye serier som vi gleder oss til å se i januar.

The Gifted - sesong 1

1. januar, Viaplay

Denne ligger allerede ute hos Viaplay, og handler om en verden der mutanter blir møtt med mistillit og frykt. Et institutt kjemper for at mutantene skal leve fredelig og side om side med menneskene.

Kriger - sesong 1

1. januar, NRK

Denne serien begynte også på årets første dag hos NRK. I serien møter vi en krigsveteran som drives til å infiltrere Københavns farligste motorgjeng, plaget av skyld etter bestevennens død.

113 - sesong 1

1. januar, NRK

Tirsdag begynte også serien som viser det apparatet som settes i gang og menneskene som tar vare på oss når vi har vår verste dag.

Sjette gir

2. januar, NRK

Bilentusiaster konkurrerer om å bli Norges råeste sjåfør. Glad i bil, eksos og svidd gummi? Da kan det hende dette er serien for deg.

Kirurgiske kriser - sesong 5

2. januar, FEM/Dplay

Storbritannias fremste kosmetiske kirurger retter opp i plastikkirurgi-tabber.

Uro

3. januar, NRK

Hva uroer oss? Det lurer Leo Ajkic på. Han lytter til folks bekymringer for innvandring, velferdsstaten, ensomhet og terror - for å nevne noe.

The Blacklist - sesong 6

4. januar, Viaplay Exclusive

The Blacklist ruller og går, og sesong seks dukker nå opp hos Viaplay.

Magnus

4. januar, NRK

Magnus, som kanskje er politiets dårligste etterforsker, skal løse en drapsgåte fra en HELT annen verden.

Les Miserables - sesong 1

6. januar, NRK

Dette er en påkosta ny dramaserie som skildrer både rått og vondt om skam, frykt og fattigdom i Frankrike på 1800-tallet.

Superhundene

6. januar, NRK

I Superhundene møter seerne en hundetrener som i løpet av åtte episoder skal håndblukke omplasseringshunder til mennesker som trenger litt ekstra hjelp i hverdagen.

Friends From College - sesong 2

11. januar, Netflix

Dette er en Netflix Original, og viser de tragikomiske hendelsene som rammer en vennegjeng fra Harvard i New York.

Titans - sesong 1

11. januar, Netflix

Denne serien er basert på DC Comics sine Teen Titans, og er allerede fornyet til en andre sesong.

Sex Education - sesong 1

11. januar, Netflix

Ifølge Netflix skal denne serien handle om Otis, som med en mor som terapaut, har en rekke gode seksuelle råd på lager. Rebellen Maeve foreslår derfor å starte en klinikk for seksualterapi - på skolen.

Den ultimate agent

12. januar, NRK

16 deltakere skal forfølge, bli forfulgt, knekke koder og avsløre trusler for å bli Den ultimate agent.

True Detective - sesong 3

14. januar, HBO Nordic

I tredje sesong av den kritikerroste serien er vi i «The Ozarks» i USA, der en makaber forbrytelse får konsekvenser som strekker seg over flere tiår. Mahershala Ali spiller hovedrollen som etterforsker Wayne Hays.

Grace and Frankie - sesong 5

18. januar, Netflix

De er ikke venner, men anstendige Grace og eksentriske Frankie begynner å knytte vennskapsbånd når mennene deres forlater dem for hverandre i denne Emmy-nominerte serien.

Carmen Sandiego - sesong 1

18. januar, Netflix

Mestertyven Carmen bruker ferdighetene sine for det gode, og reiser verden rundt for å forhindre V.I.L.E.s onde planer.

Star Trek: Discovery - sesong 2

18. januar, Netflix

Denne amerikanske serien er basert på Star Trek av Gene Roddenberry.

Kingdom - sesong 1

25. januar, Netflix

I et kongedømme som er overmannet av korrupsjon og sult, spres en mystisk pest som gjør de smittede til monstre.

Unbreakable Kimmy Schmidt - sesong 4

25. januar, Netflix

I fjerde sesong følger seerne fortsatt Kimmy som forsøker å tilpasse seg dette århundret og å finne ut av hvem hun egentlig er.

Black Earth Rising - sesong 1

25. januar, Netflix

Serien handler om Kate Ashby, som etterforsker og forsøke å sette internasjonale krigsforbrytere bak lås og slå.

Club De Cuervos - sesong 4

25. januar, Netflix

En familiepatriark dør, og arvingene kjemper om hvem som skal slå kloa i den avdødes elskede fotballag - The Cuervos of Nuevo Toledo.