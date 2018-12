Ti ting du må være forberedt på når du kommer hjem til jul

Det nærmer seg jul, og de som bor utenbys har kanskje kjøpt billetter slik at julen kan tilbringes hjemme. Da er det noen ting du må være forberedt på.

1. Du blir familiens tekniske guru

Hva er internettpassordet? Kan du fikse ruteren? Far har glemt passordet på Ipaden, kan du hjelpe? Radioen fungerer ikke, hvorfor ikke det?

Pust med magen og finn frem google. Stort sett finner du svaret på det meste der, og kanskje kan til og med slektningene dine lære noe. Og dersom du får i oppgave å trene opp et eldre familiemedlem i noe teknisk, har du vår dypeste medfølelse - vær tålmodig og ikke fly i taket, så går det nok så fint, at.

2. Avhør

Spørsmål du antakeligvis har blitt stilt både to og tre ganger tidligere, kommer du nok til å få igjen. Hva studerer du, hvor langt har du kommet, trives du, hva skal du etter utdannelsen og så videre. Blir du lei av å svare på de samme spørsmålene, kan du eventuelt gi ut en lapp med et sammendrag. Denne lappen kan de jo få i oppgave å pugge før dere sees neste gang.

3. Kjærligheten

For oss single, er det ingenting som er kjekkere enn å bli avhørt av diverse familiemedlemmer og gamle kjente om hvordan det egentlig står til med kjærlighetslivet. Er det ikke på tide med en kjæreste snart? Noen i kikkerten? Kanskje har du også en ekskjæreste som kommer opp i samtalen på et eller annet tidspunkt. Her gjelder det å svare på det du vil, og sette dem pent på plass når de graver for mye. You can do it.

4. Ungdommen

Siden du antakeligvis er en god del yngre enn resten av familien, forventer de at du kjenner til alt som er nytt. Hva er Fortnite? Hvor ble det av SKAM? Hvem er Unge Ferrari? Når kommer neste sesong av Game of Thrones? Er denne Handmaids Tale noe bra? Hva er Jodel? Og hva er greia med The Kardashians?

Dersom interessene dine ikke ligger her, kan du enten dikte noe, eller henvise dem til nærmeste Google.

5. Gamle kjente

Drar du til hjembyen, er sannsynligheten stor for at du møter på noen du helst ikke vil treffe. Kanskje er det den overentusiastiske læreren, ekskjæresten eller venninna du hadde for ti år siden. Uansett er det passe småkleint, så det kan være en idé å ta en runde i smalltalk-arkivet.

Eller late som du ikke ser dem, da.

6. Det er ikke sikkert at hjembyen din er slik du husket den

Da du bodde i hjembyen, hadde du kanskje en hel gjeng som du hang med og faste steder du alltid gikk på. Nå som du, og kanskje vennene dine, har flyttet, er det ikke helt det samme å se av stamstedene er tatt over av andre folk.

Pust med magen og prøv å unngå å skjelle ut en stakkars gjeng for at de har tatt den faste stolen din eller kaller «ditt utested» for deres. Vi må dele på godene.

7. Opptelling

Dersom du har småsøsken, er det en sjanse for at de har tatt seg en aldri så liten runde i dine skuffer og skap for å sikre seg ting du har lagt igjen. Det kan være en idé å ta en opptelling av det du savner, før du konfronterer småsøsknene med funnene.

8. Familiemedlemmer med overtenning

Jo, da, det er mulig at tante Agnes og onkel Torkel får litt overtenning under juleselskapet. Brått er det kanskje flere familiemedlemmer som har fått hakket for mye i glasset eller som synes det er så koselig å samles igjen at de går helt av skaftet. Her gjelder det å være hyggelig og høflig, men også å sette grenser. Og det som er positivt med å være voksen - du kan gå derifra! Søk dekning hos en venn og la de voksne ha overtenning i fred.

9. Du er og forblir et barn

Uansett hva du har oppnådd eller gjort, så pleier rollene i familien å forbli de samme. Det er altså ikke umulig at foreldre og øvrige familiemedlemmer fortsetter å prøve å oppdra deg, selv om at du anser deg selv som ferdig oppdratt. Beste løsning her, er nok å la visdomsordene gå inn det ene øret, filtrere det som er verdt å ta med seg, og la driten gå ut det andre øret. Dette går fint.

10. Det er kanskje ikke ferien du hadde sett for deg

Det er helt sikkert noen som har det slik at når de kommer hjem til jul, så er det beina på bordet og fryd og gammen. Men for de aller fleste, er det slik at husholdningen forventer innsats fra alle - deg inkludert. Det kan altså hende at du må rydde ut av oppvaskmaskinen, vaske badet eller støvsuge trappa, selv om at du er på juleferie. En liten heads up her, altså.