Disse seriene gleder vi oss til i desember

En ny måned betyr nye serier og filmer hos strømmegigantene. Vi har letet frem premieredatoene for både kjente og nye serier som vi gleder oss til å se i desember - midt i julestria!

Channel Zero - sesong 1 og 2

1. desember, HBO Nordic

Channel Zero er en uhyggelig spennende antologi som forteller en frittstående skrekkhistorie per sesong. Andre sesong følger fire venner som opplever at livet blir et mareritt etter et besøk i et nifst hus med seks ulike rom, det ene mer skremmende enn det andre.Tredje sesong finner du også hos C More.

Folklore - sesong 1

1. desember, HBO Nordic

Denne serien har frittstående fortellinger hver eneste episode, og det er HBO Asia som står bak serien. «Folklore» presenterer moderne utgaver av tradisjonelle skrekkhistorier.

Miss Sherlock - sesong 1

1. desember, HBO Nordic

Her holder vi oss fortsatt i Asia, med en åttedelt japansk serie. Den handler om to kvinner i dagens Tokyo, som bistår det japanske politiet.

Berlin Station - sesong 3

3. desember, HBO Nordic

Serien er basert på et spiondrama i CIA i moderne Berlin, med fare, storpolitikk og hele pakka. Hos Imdb har serien 7,5 av 10 stjerner.

Crime Time - sesong 1

5. desember, HBO Nordic

Her skal vi til Latin-Amerika, der serien er inspirert av livshistorien til en brasiliansk programleder og politiker.

StartUp - sesong 3

7. desember, Viaplay Exclusive

Tre entreprenører utvikler en kontroversiell, men genial idé om et digitalt valutafirma, som de er tvunget å finansiere med svarte penger. Kampen for å bygge opp firmaet utvikler seg til en kamp for livet.

You've Been Tagged - sesong 3

7. desember, HBO Nordic

Dette er en nåtidens thrillerserie der man utforsker de skremmende risikoene anonymitet og sosiale medier kan medføre.

Counterpart - sesong 2

10. desember, Viaplay Exclusive

Howard Silk er ansatt hos et spionagentur hos FN. Når han oppdager at hans organisasjon skjuler en inngang til en parallell verden, blir han dratt inn i intriger og settes i fare. Den eneste han kan stole på er hans motsvarighet fra den andre verdenen.

Baron Noir - sesong 1

12. desember, HBO Nordic

En fransk politiker vil ha hevn over sine politiske fiender. I et fascinerende, organisert kaos former han allianser med alt fra maktpersoner i politikken, til politimenn i felten.

Nox - sesong 1

12. desember, HBO Nordic

Også her holder vi oss i Frankrike, der det blir en nervepirrende kamp mot klokken i labyrinten under Paris. Datteren til en pensjonert politikvinne forsvinner i katakombene, og jakten etter å finne henne begynner.

Death and Nightingales - sesong 1

13. desember, HBO Nordic

Denne miniserien er basert på Eugene McCabes irske klassiker, og er en fortelling om kjærlighet, svik og hevn i 1885.

Fuller House - sesong 4

14. desember, Netflix

Dette er rett og slett fortsettelsen av «Full House», eller «Under samme tak», som vi i Norge kanskje husker det bedre som.

Marvel's Runaways - sesong 2

22. desember, HBO Nordic

Denne serien handler om seks veldig forskjellige tenåringer, som knapt nok kan utstå hverandre. Men de må stå sammen - mot sine foreldre.

Success - sesong 1

26. desember, HBO Nordic

Denne serien er utelukkende innspilt i Zagreb, og handler om hvordan fire ukjente personer får livene sine knyttet sammen etter en voldelig hendelse. Og ja, vi tar for gitt at det er teksting på gang.

You - sesong 1

26. desember, Netflix

Hva er du villig til å gjøre for kjærlighet? Denne serien er basert på den bestselgende boka med samme navn, og har med en rekke kjente skuespillere! Her får du blant annet se Penn Badgley (Gossip Girl) og Shay Mitchell (Pretty Little Liars)!

Selection Day

28. desember, Neflix

Hør møter vi en 14 år gammel gutt, der han skjebne er å bli en stor cricket-spiller. Problemet er - han hater cricket.