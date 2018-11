Fortnite fikk flest stemmer – ble årets spill

Under utdelingen fredag ble Fortnite, som er et skytespill hvor spillere enkeltvis eller i lag spiller mot hverandre, i tillegg kåret til vinner i kategorien årets konkurransespill, skriver Gamesradar.

Så mye har de tjent på Fortnite Spillselskapet Epic tjener fett på spillet Fortnite Battle Royals.

Det mytologiske spillet God of War var på sin side utdelingens store vinner. Spillet hentet hjem fire priser, og vant blant annet prisen for beste historiefortelling og beste visuelle design. I tillegg vant selskapet SIE Santa Monica, som står bak spillet, pris for årets spillstudio.

Utdelingen Golden Joystick Award tok plass i London, og vinnerne ble stemt fram gjennom en avstemming på internett.