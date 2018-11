Ønsker seg ny sesong: – Overveldende respons på «Parterapi»

– Jeg får daglig meldinger fra folk om at karakterene i serien minner om mennesker i deres egne liv. Det virker som vi har truffet bredt, og det er sjeldent når man driver med humor, sier Kevin Vågenes til NRK.

Komikeren spiller ene halvparten i de ulykksalige parforholdene som seerne kan more seg over. Karakterene skaper han sammen med manusforfatter Martin Zimmer.

Analysesjef i NRK, Kristian Tolonen, omtaler serien som en av Norges største strømmesuksesser for øyeblikket: Over 900.000 har sett første episode av seriens andre sesong, og snittet for sesongen ligger på 600.000. Tallene er ifølge NRK.no jevnt fordelt mellom strømming og lineære seertall.

Tolonen bekrefter at NRK har en ny sesong høyt oppe på ønskelisten, og kaller serier som dette «et viktig våpen for en allmennkringkaster som kriger om seernes tid mot verdens største og mektigste strømmeselskaper" - også fordi de trekker yngre seere.

Kreativ leder Alexander Herresthal i produksjonsselskapet Seefood er like ivrig med å sette i gang, sier han til NRKs nettsted:

– Jeg håper og tror vi skal lage en sesong til, som vil komme til neste år en gang.