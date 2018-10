Neste Sabrina allerede under innspilling

Den nye serien fikk premiere 26. oktober – og innspillingen av sesong to er allerede i gang, melder Collider.

Det er en mørkere versjon av 90-tallskomedien «Sabrina the Teenage Witch» som nå melder seg, og det ser ut til at strømmegiganten Netflix har stor tro på nytappingen. Herfra er det nemlig bestilt to sesonger – i en jafs.

Ni serier vi gleder oss til i november Vi har funnet premieredatoene, slik at du slipper å gå glipp av noe som helst.

Det er Kiernan Shipka (kjent fra «Mad Men») som har trådt inn i rollen som Sabrina, og hun forteller i et intervju at filmteamet knapt rakk å trekke pusten før arbeidet med en ny sesong var i gang.

– Vi gikk rett fra den første sesongen og inn i den andre, og det har virkelig vært eksepsjonelt gøy å jobbe med dette, sier Shipka til et filmnettsted.

I et annet intervju har hun røpet at hun er allergisk mot sine motspillere med poter og pels, tre katter som alternerer i rollen som Salem – men at de får det til å fungere.

Sesong to av «The chilling adventures of Sabrina» får sendetid en eller annen gang i løpet av 2019, ifølge IMDB.