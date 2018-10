Ni serier vi gleder oss til i november

En ny måned betyr nye serier og filmer hos strømmegigantene. Vi har letet frem premieredatoene for både kjente og nye serier som vi gleder oss til å se i november!

Chance - sesong 1

1. november - Viaplay

En rettsmedisinsk psykoterapeut, spilt av Hugh Laurie (kjent fra «House» M.D.»), jobber i en voldelig verden med ulike identiteter, korrupsjon i politiet og mentale lidelser.

Serien hadde premiere i oktober 2016, og har to sesonger med totalt 20 episoder. 1. november kommer første sesong på Viaplay.

House of Cards - sesong 6

2. november - Netflix

Selv om Kevin Spacey fikk sparken fra serien, ruller «House of Cards» videre. Tidligere sesonger har bestått av tretten episoder, men denne gang byr den sjette sesongen på kun seks.

Mer «Mayans» i vente Bikerserien «Mayans M.C.» får en andre sesong, ble det klart mandag.

Hackerville - sesong 1

4. november - HBO Nordic

I serien får vi følge et dataangrep på en tysk bank. En etterforsker samarbeider med lokale myndigheter og en topp-hacker for å spore opp de ansvarlige bak angrepet.

Outlander - sesong 4

5. november - Viaplay

I den fjerde sesongen av «Outlander» får seerne se hendelser fra boken The Droms of Autumn. Året er 1766, store endringer skjer i koloniene, og Claire og Jamie prøver å tilpasse seg et liv i Amerika.

Én av karakterene dør i «Modern Family» Seerne må forberede seg på å si et endelig adjø med en «betydningsfull karakter i serien».

Jorden rundt på 6 steg

10. november - NRK

Seks par reisekamerater sendes til noen av de mest øde stedene i verden. Teorien som testes er hvorvidt ingen mennesker er mer enn seks bekjentskaper unna hverandre.

Fordelt på de ulike episodene, deltar Nicolay Ramm og Ole Rolfsrud, Ingrid Gjessing Linhave og Kåre Magnus Bergh, Ronny Brede Aase og Silje Nordnes, Live Nelvik og Jenny Skavlan, Leo Ajkic og Sophie Elise Isaksen, og Robert Stoltenberg og Erik Thorstvedt.

The Kominsky Method - sesong 1

16. november - Netflix

Dette er en komedie der seerne får følge Sandy Kominsky, en skuespiller som for noen år tilbake hadde en midlertidig affære med suksess, og som nå jobber i Hollywood med å trene andre skuespillere.

Narcos: Mexico - sesong 1

16. november - Netflix

Dette var egentlig ment for å være den fjerde sesongen av «Narcos», men det ble bestemt at «Narcos: Mexico» skulle kjøres som en egen serie. Her er fokuset illegal narkohandel i Mexico.

Tunnelen

16. november - NRK

I november slipper NRK tre hele sesonger av thrillerserien «Tunnelen». Det er et fransk-britisk krimdrama, skapt på bakgrunn av dansk-svenske «Broen».

Vikings - sesong 5 (del 2)

29. november - HBO Nordic

Etter en lengre pause, kommer del 2 av sesong fem nå i november. Konflikten mellom Ragnars sønner skal fortsatt være drivkraften i ssongens ti siste episoder.