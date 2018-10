Neste år blir Paradise Hotel helt annerledes

Isabel Raad og Erik Sæter skal rekruttere deltakere til årets sesong. Dette bekrefter TV3. De var begge med i fjorårets sesong av serien.

Begge markerte seg som tydelige spillere. I sesong 11 av serien, er det nettopp det de leter etter.

Raad leter etter deltakere til «Team Isabel». Det går derfor an å spekulere i om hun og Erik får noen slags kaptein-roller, og at også de kommer tilbake på skjermen.

– Kan ikke være redd for å spille

Isabel Raad skriver følgende i et blogginnlegg der hun forklarer hva hun ser etter:

– Du skal IKKE være redd for å spille spillet. Det er det absolutt viktigste jeg ser etter. Er du klar for å spille røft? Er du klar for å ta alle sjanser du får? Er du klar for å kjøre ditt eget race, spør hun.

– Denne sesongen blir nemlig den tøffeste sesongen spillmessig gjennom tidene, legger hun til.

Paradise Hotel 2018 starter i kveld: Paradise-Erik (21): - Jeg var tidlig ute med å kalle meg selv «Guden av Paradise» Mandag kveld braker det løs med Paradise Hotel 2018, og ja, vi har med en representant fra Trondheim. Selv om Erik Anders Sæter egentlig er fra Tysfjord, har han bodd flere år i Trondheim.

Ønsker folk som kan lyve og manipulere

Erik Sæter har på sin side lagt ut en video på sin Instagram-profil hvor han etterlyser folk som kan lyve, manipulere og var drittsekken på videregående skole.

– Men du må være smart i tillegg. Dette er spillernes sesong, erklærer han.

Ett lag ledet av Raad og ett ledet av Sæter, to av Paradise-historiens største kranglefanter? Hold på hatten, sier vi bare.

TV3 bekrefter

Pressekontakt i TV3, Andreas Framnes, bekrefter til Byas at Isabel Raad og Erik Sæter skal rekruttere deltakere til årets sesong. Foreløpig er det bare de to som har fått oppgaven. Han vil ikke uttale seg videre om oppsettet til årets sesong.

Neste års sesong ser altså ut til å bli rene blodbadet. Det er bare å begynne å glede seg!