Idol-Øystein: - To damer fra Ørland har startet en fangruppe for meg

- Nervene kjenner jeg bare mer og mer av. Når jeg setter meg ned i et rolig øyeblikk, og begynner å tenke, blir det litt for mye, ler Øystein Herkedal Hegvik over telefon fra Oslo.

Fredag kveld begynner de direktesendte livesendingene, der de elleve endelige Idol-finalistene skal vise hva de er gode for på tv-skjermen foran norske seere. Øystein Herkedal Hegvik (18) fra Brekstad og Kristian Raanes (22) fra Orkdal er to av dem.

- Det er nesten vanskelig å sette ord på det, og vanskelig å få det til å synke inn. Her sitter vi som de ti siste. Det føles som om vi er en kompisgjeng på leirskole, sier Kristian Raanes om forberedelsene til det første finaleheatet.

Der vil han vil by opp til litt god, gammel rock 'n' roll med sangen «Route 66». Herkedal Hegvik skal fremføre låta «Believer» av Imagine Dragons - noe han innrømmer er et utfordrende låtvalg.

Heiagjeng på Bjugn Bowling

Øystein Herkedal Hegvik går fortsatt på videregående skole, men har i litt over et års tid jobbet på Bjugn Bowling i tillegg - noe tv-seerne fikk en titt av da han skulle på Idol-audition. Også stamkundene på bowlingen har fått med seg at 18-åringen er med i konkurransen.

- Det er litt artig, jeg fikk akkurat en melding fra ei dame på Facebook. Hun sa at jeg måtte ha masse lykke til, og at hele gjengen på Bjugn Bowling heier på meg!

For den nå 18 år gamle trønderen startet musikkinteressen på kulturskolen da han var seks-sju år gammel. Den gang gikk det i trommer, noe han holdt på med i fem år før interessen gradvis begynte å avta.

- Trommelæreren min og jeg skrev en sang sammen, og jeg husker at vi fremførte den noen steder. Men da satt jeg bak trommene mens noen andre sang. Det likte jeg ikke helt, jeg ville gjerne synge låta selv, ler Herkedal Hegvik.

Som 12-åring sang han med symfoniorkesteret i Olavshallen. I fjor deltok han i landsmønstringa i UKM, og var også med i en julekonsert i Ørland Kirke samme år.

- Det var kanskje en god idé å synge litt selv, legger han til.

- Redd for at folk skulle tenke stygt om meg

Kristian Raanes fra Orkdal er bosatt i Trondheim, og har allerede før Idol-deltakelsen gjort karriere innen musikk. Studiene på BI ble kjapt lagt på hylla da telefonen for alvor begynte å ringe angående spillejobber.





- Det blir mye bilkjøring! Jeg spiller rundt om i regionen, fra Trondheim til Oppdal, Levanger og Orkdal. Jeg lever av musikken, forklarer Raanes.

22-åringen kommer fra en musikalsk familie, med en far som spilte i danseband, og en mor som sang. Selv var både Kristian og broren hans med i korps i Orkanger.

- For meg begynte det med valthorn da jeg var 8-9 år. Det var artig i omtrent tre og en halv dag. Så ble det trommer, og så endte jeg opp med piano. Det holder jeg fortsatt på med.

Det er likevel gitaren som er hans faste følgesvenn. Han beskriver instrumentet som sin store kjærlighet. Men sangen, den fant han kun for noen år siden.

- Da jeg var yngre sang jeg litt hjemme når jeg var alene, men dobbeltsjekka at ingen kom hjem. Jeg var litt redd for at folk skulle tenke stygt om meg, om jeg både sang og spilte gitar. Det var nok litt jantelov. Jeg var relativt klar over at jeg kunne spille gitar, men var redd for at sangen ikke var bra nok.

Dommerfavoritter og fangrupper på Facebook

Begge trønderne har hele veien fått gode tilbakemeldinger fra Idol-dommerne. Kristian Raanes fikk allerede under audition et favorittstempel av programleder Katarina Flatland. Dommerne har også uttalt at selv om han ikke er noen typisk Idol-deltaker, er han en av deres absolutte favoritter.

- Det er en enormt stor «boost» å få høre sånt, det er fryktelig artig. Det er så fint at jeg får være meg selv. Jeg var litt redd for at jeg måtte tilpasse meg Idol-formatet, legge fra meg gitaren og synge EDM. So far so good, ler Raanes.

Øystein Herkedal Hegvik har ikke bare blitt godt likt av dommerne. På Facebook er det også opprettet en fangruppe med nesten 1 500 medlemmer.

- Gruppen ble starta av noen damer fra Ørland, som synger i samme kor som mamma og pappa. De synes vel det er litt stas, og vil heie meg frem, sier Herkedal Hegvik.

- Hva vil det bety om du skulle vinne hele Idol?

- Det ville bety veldig veldig mye. Jeg tror jeg vet helt hva det vil innebære, og har ikke våget å tenke så langt. Jeg tenker å ta uke for uke, dag for dag, svarer Herkedal Hegvik.

Heller ikke Raanes tør å ta mer enn én uke av gangen:

- Jeg koser meg gløgg ihjel. Jeg har glemt å se fremover, og vil bare ta én ting av gangen. Kommer jeg langt, er drømmen at det åpner mange dører, slik at jeg kan fortsette med musikken i enda større grad.