Komiker leder P3 Gull

Flesvig (26) overtar rollen etter Leo Ajkic og Live Nelvik i den sjette direkteoverføringen av NRK-kanalens musikkpris, og sier i en uttalelse:

– Jeg har stått mye på scene, men jeg har aldri ledet noe på den måten. Uansett gleder jeg meg veldig, veldig mye.

Herman Flesvig har en kvart million følgere på Instagram og har også vært å se i Robert Stoltenberg-serien "Hytteliv" på NRK. Men under P3 Gull-sendingen er ikke fokuset hans på å være morsom.

- Det skal bli mitt preg på det, men samtidig handler denne kvelden om artistene. Det er musikken vi skal hylle.

Årets P3 Gull sendes direkte fra Skur 13 i Oslo lørdag 24. november. I snitt har showet hatt over 600.000 seere de siste to årene, ifølge NRKs pressemelding. Ifjor vant sendingen pris for Årets Event under Gullruten.